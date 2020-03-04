закрыть
4 марта 2020, среда, 20:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Могилевские коммунальщики потратят $72 000 на ремонт памятника Ленину

45
  • 4.03.2020, 18:47
  • 3,532
Могилевские коммунальщики потратят $72 000 на ремонт памятника Ленину

Источником финансирования станут средства городского бюджета.

В Могилеве объявлены торги: выбирают подрядчика для ремонта памятника Ленину, который находится на одноименной площади у здания облисполкома. В этом году Ленину исполнится 150 лет — видимо, ремонт приурочен к юбилею. Причем работы планируют завершить к 22 апреля.

Источником финансирования станут средства городского бюджета. А заплатить за работы коммунальщики готовы немалую сумму — 160 742 рубля, а это почти $72 000.

Выбор организации, которая отремонтирует памятник, назначен на 7 апреля. Как сообщает onliner.by, от комментариев в могилевском КУП «Управление коммунальных предприятий» отказались.


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич