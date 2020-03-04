Могилевские коммунальщики потратят $72 000 на ремонт памятника Ленину 45 4.03.2020, 18:47

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Источником финансирования станут средства городского бюджета.

В Могилеве объявлены торги: выбирают подрядчика для ремонта памятника Ленину, который находится на одноименной площади у здания облисполкома. В этом году Ленину исполнится 150 лет — видимо, ремонт приурочен к юбилею. Причем работы планируют завершить к 22 апреля.

Источником финансирования станут средства городского бюджета. А заплатить за работы коммунальщики готовы немалую сумму — 160 742 рубля, а это почти $72 000.

Выбор организации, которая отремонтирует памятник, назначен на 7 апреля. Как сообщает onliner.by, от комментариев в могилевском КУП «Управление коммунальных предприятий» отказались.