Зеленский сначала дал шанс Гончаруку, а потом попросил уйти 3 Владимир Фесенко

4.03.2020, 19:01

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Владимир Фесенко

Фото: slovoidilo.ua

В чем причина?

Пошли вопросы о причинах отставки Алексея Гончарука с поста премьера. Даю самый общий комментарий на эту тему: Гончарук уходит потому, что этого захотел президент Владимир Зеленский. Главная причина – разочарование и недовольство не столько его деятельностью, сколько деятельностью правительства в целом.

В январе президент дал Гончаруку "еще один шанс". Но события и процессы февраля показали, что правительство неудовлетворительно справляется с текущими проблемами: снижением поступлений в бюджет, противодействием рискам эпидемии коронавируса, проблемой с задолженностью по зарплате шахтерам, невыполнением обещаний по снижению коммунальных тарифов и прочее. А также может не справиться с рисками глобального экономического кризиса для Украины.

Сначала Зеленский хотел просто укрепить правительство более опытными министрами, но затем пришел к выводу, что надо полностью его поменять. Возможно, последней каплей стали данные социологических опросов, которые зафиксировали резкое снижение доверия к правительству и рост недовольства деятельностью премьер-министра Гончарука.

Президент Зеленский – зеркало настроений своих избирателей. Раз они стали проявлять все большее недовольство деятельностью правительства, то и президент отразил эти настроения.

Еще одна популярная тема (особенно со стороны зарубежных журналистов) - поменяется ли экономическая политика в связи со сменой правительства?

Кого-то успокою, кого-то разочарую. Курс на экономические реформы и европейскую интеграцию сохраняется, так как его поддерживает Зеленский.

В частности, это касается утверждения и реализации земельной реформы.

Но возможны тактические коррекции экономической политики. Новое правительство будет более прагматичным и осторожным.

В значительной мере его деятельность будет направлена на решение текущих социально-экономических проблем и подготовку к нейтрализации потенциальных рисков глобального экономического кризиса, который надвигается на весь мир.

Владимир Фесенко, liga.net