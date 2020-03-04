Зеленский сначала дал шанс Гончаруку, а потом попросил уйти

Зеленский сначала дал шанс Гончаруку, а потом попросил уйти3
- Владимир Фесенко
- 4.03.2020, 19:01
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В чем причина?
Пошли вопросы о причинах отставки Алексея Гончарука с поста премьера. Даю самый общий комментарий на эту тему: Гончарук уходит потому, что этого захотел президент Владимир Зеленский. Главная причина – разочарование и недовольство не столько его деятельностью, сколько деятельностью правительства в целом.
В январе президент дал Гончаруку "еще один шанс". Но события и процессы февраля показали, что правительство неудовлетворительно справляется с текущими проблемами: снижением поступлений в бюджет, противодействием рискам эпидемии коронавируса, проблемой с задолженностью по зарплате шахтерам, невыполнением обещаний по снижению коммунальных тарифов и прочее. А также может не справиться с рисками глобального экономического кризиса для Украины.
Сначала Зеленский хотел просто укрепить правительство более опытными министрами, но затем пришел к выводу, что надо полностью его поменять. Возможно, последней каплей стали данные социологических опросов, которые зафиксировали резкое снижение доверия к правительству и рост недовольства деятельностью премьер-министра Гончарука.
Президент Зеленский – зеркало настроений своих избирателей. Раз они стали проявлять все большее недовольство деятельностью правительства, то и президент отразил эти настроения.
Еще одна популярная тема (особенно со стороны зарубежных журналистов) - поменяется ли экономическая политика в связи со сменой правительства?
Кого-то успокою, кого-то разочарую. Курс на экономические реформы и европейскую интеграцию сохраняется, так как его поддерживает Зеленский.
В частности, это касается утверждения и реализации земельной реформы.
Но возможны тактические коррекции экономической политики. Новое правительство будет более прагматичным и осторожным.
В значительной мере его деятельность будет направлена на решение текущих социально-экономических проблем и подготовку к нейтрализации потенциальных рисков глобального экономического кризиса, который надвигается на весь мир.
Владимир Фесенко, liga.net