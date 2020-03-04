В четверг в Беларуси ожидается до +15 градусов 4.03.2020, 19:10

1,025

На большей части территории страны прогнозируются осадки.

В четверг, 5 марта, будет преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории страны прогнозируются осадки, ночью и утром местами — сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет переменных направлений умеренный, местами порывистый.

В течение суток температура воздуха будет 2-8 выше нуля. Днем по востоку страны ожидается 9-15 тепла.