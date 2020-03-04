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В четверг в Беларуси ожидается до +15 градусов

  • 4.03.2020, 19:10
  • 1,025
В четверг в Беларуси ожидается до +15 градусов

На большей части территории страны прогнозируются осадки.

В четверг, 5 марта, будет преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории страны прогнозируются осадки, ночью и утром местами — сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет переменных направлений умеренный, местами порывистый.

В течение суток температура воздуха будет 2-8 выше нуля. Днем по востоку страны ожидается 9-15 тепла.


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