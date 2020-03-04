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Верховная рада утвердила нового премьера Украины

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  • 4.03.2020, 19:28
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Верховная рада утвердила нового премьера Украины

Главой правительства украинские депутаты утвердили Дениса Шмыгаля.

Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины, передает РБК-Украина.

Отметим, в правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий.

В ходе выступления перед депутатами Рады Шмыгаль заявил о том, что одной из первых задач его правительства станет пересмотр бюджета на 2020 год. По его словам, надо пересмотреть в сторону повышения выплат пенсионерам и сокращения выплат некоторым категориям, в том числе сотрудникам нового правительства.


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