Что известно о новом премьере Украины 4 4.03.2020, 19:49

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Кандидатура Дениса Шмыгаля была выдвинута лично президентом Украины.

Денис Шмыгаль назначен премьер-министром Украины 4 марта. Рада поддержала его кандидатуру 291 голосом. Подробнее о том, кто такой Шмыгаль и кто войдет в его правительство - в материале РБК-Украина.

Кто такой Денис Шмыгаль

Кандидатура Шмыгаля была выдвинута лично президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время голосования его поддержали Слуга народа (242 голоса), депутатские группы За майбутне (18 голосов), Доверие (17 голосов), а также внефракционные нардепы (14 голосов).

Денис Шмыгаль в Кабмине Гончарука был вице-премьер-министром, а также министром развития общин и территорий (предыдущие названия ведомства: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, потом - Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины). На эту должность был назначен 4 февраля 2020 года.

До этого с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую ОГА.

На госслужбу впервые попал в 2009 году - во Львовскую ОГА. Там он проработал до 2013 года.

В 2014 году стал замначальника главного управления Миндоходов Львовской области.

А с 2015 по 2017 в ООО ТПК “Львовхолод” был советником, вице-президентом, генеральным директором и членом Наблюдательного совета.

С 2017 по 2019 годы работал в структурах ДТЭК - был замом гендиректора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", а также директором “ДТЭК Бурштынская ТЭС”. Именно поэтому в политических кругах новоназначенного премьера считают креатурой Ахметова.

В то же время, влиятельный нардеп не из числа "слуг народа" в разговоре с РБК-Украина отметил, что не стоит связывать Шмыгаля с Ахметовым.

"Он человек президента на 100%. С Зеленским они сошлись еще когда Шмыгаля рассматривали на львовского губернатора. Потом назначили в Ивано-Франковск и он показал быстрый результат. Там местный бизнес очень им остался доволен", – добавил источник.

Приоритеты Шмыгаля в качестве премьера

Во время своего выступления перед голосованием о назначении, Шмыгаль озвучил свои приоритеты на посту премьера. Среди них он выледил:

пересмотр бюджета по части повышения пенсий и других соцвыплат, и сокращении некоторых других расходов;

урегулирование вопроса с зарплатами чиновников;

погашение задолженности по зарплатам перед шахтерами;

урегулирование вопросов, связанных с угрозой коронавируса;

работа над завершением войны на Донбассе и возвращением Крыма.

Кто войдет в Кабмин Шмыгаля

Пока точный список нового Кабмина не известен. Предположительный перечень глав министерств правительства выглядит так:

Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов,

Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий,

Олег Немчинов министр Кабинета министров,

Илья Емец - министр здравоохранения

Игорь Уманский - министр финансов,

Олег Коростелев - вице-премьер-министра по оборонной промышленности Украины,

Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта,

Алексей Резников - министр по вопросам оккупированных территорий,

Денис Малюська - министр юстиции

Владислав Криклий - министр инфраструктуры

Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел

Андрей Таран - министр обороны

Марина Лазебная - министр социальной политики.

Михаил Федоров - министр цифровой трансформации

Арсен Аваков - министр внутренних дел

В то же время, в своем телеграм-канале Сергей Лещенко опубликовал фото списка нового правительства. Он уточняет, что фото - Алены Шкрум.