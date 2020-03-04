Белорусские медики жалуются на упавшую оплату внеурочной работы 4.03.2020, 20:18

Минздрав попытался переубедить, но что-то пошло не так.

Медики жалуются, что после ввода новой схемы расчета зарплат бюджетников у них снизилась плата за сверхурочную работу. «Теперь медработникам экономически невыгодно дежурить и брать подработки», — рассказывал ранее бухгалтер одного из медицинских учреждений. На сайте Минздрава сегодня разместили комментарий, как теперь оплачивают выход медиков в ночные смены и в праздники, и привели несколько расчетов (но позже их удалили). У бухгалтеров, которые работают в медучреждениях, возникли вопросы к примерам и суммам, которые привели в ведомстве, пишет tut.by.

Одна из проблем, с которой столкнулись в медучреждениях после ввода новой схемы расчета зарплат бюджетников, — снизилась плата за сверхурочную работу. То есть, к примеру, час дежурства стал дешевле.

«За сверхурочные стали платить меньше. Отменили стимулирующие надбавки и некоторые доплаты, которыми оплачивалась эта работа. Теперь медработникам экономически невыгодно дежурить и брать подработки, — отмечал бухгалтер. — А ведь отсутствие мотивации отражается на результате работы, в нашем случае — на качестве оказания медицинской помощи. Это прежде всего приведет к тому, что квалифицированный персонал будет искать работу в частной медицине или за границей. Ведь проблема оттока кадров уже давно существует».

Минздрав: «Руководитель может регулировать размер стимулирующей надбавки работнику в сторону увеличения или уменьшения»

На сайте Минздрава сегодня появился комментарий по оплате труда сверх нормы рабочего времени.

«Перечень работников бюджетных организаций здравоохранения, которым устанавливаются стимулирующие надбавки, в т. ч. надбавки за сложность, напряженность, за высокие достижения в труде, конкретные размеры и порядок их выплаты определяются руководителями бюджетных организаций! — написано на сайте ведомства. — Т. е. в новых условиях оплаты труда законодательно определено „не уменьшение“ размера оплаты работающим по совместительству и сверх нормы рабочего времени. Вместе с тем, руководитель может регулировать размер стимулирующей надбавки работнику в сторону увеличения или уменьшения. При этом он обязан учитывать нагрузку, напряженность, сложность и ответственность труда по основной должности, а также при работе в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни».

В ведомстве привели примеры с расчетом стоимости одного часа дежурства врача-кардиолога и медицинской сестры (но что-то пошло не так и позже их убрали с сайта).

Ранее в Минтруда поясняли, что при сравнении декабрьской и январской зарплат не нужно учитывать многие доплаты. Это ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее. Но нужно учитывать, что у медиков, к примеру, практикуется совмещение должностей. А при сравнении декабрьской и январской зарплат учитывают только основную работу.

Однако вопрос, почему у медиков при введении новой схемы расчета зарплат упали доплаты за внеурочную работу, как рассказывают сотрудники бухгалтерий, остается открытым.

Бухгалтер: «Не совсем ясно, как Минздрав сделал такие расчеты»

Бухгалтеры, которые работают в медучреждениях, отметили, что расчеты в примерах Минздрава сделаны не совсем корректно. И в реальности час дежурства все-таки подешевел, что они и подтвердили своими примерами.

— Не совсем ясно, как Минздрав сделал такие расчеты. Ни стаж врача, ни его квалификация не указаны, а это имеет значение. То есть нет никаких пояснений к расчетам, — говорит бухгалтер одного из медучреждений. — Час дежурства подешевел, это видно из реальных расчетов. Я взяла для примера кардиолога нашей больницы на 0,25 ставки, у которого 2 категория и стаж от 5 до 10 лет. Чтобы узнать стоимость часа, нужно оклад, надбавку за стаж, категорию и премию поделить на норму времени на 0,25 ставки. Норма времени каждый месяц меняется. В декабре 2019 года она была на 0,25 ставки 39,6 часа, а в январе — 38,25. Итого час дежурства в декабре стоил 4,08 рубля, а в январе — 2,62. Это же касается и других специалистов.

Бухгалтер говорит, что рекомендации Минздрава выполнить нереально, «потому что на дополнительные надбавки нет дополнительного финансирования».

«Минздрав говорит, что „в новых условиях оплаты труда законодательно определено „не уменьшение“ размера оплаты работающим по совместительству и сверх нормы рабочего времени“, но количество надбавок на дежурства и подработки реально уменьшилось. Ведь приказ был сохранить зарплату на основную ставку и без премии. А как может наниматель установить дополнительные надбавки и доплаты, когда на это нет дополнительного финансирования? — задается вопросом бухгалтер. — Рекомендация хорошая, но не реальная к исполнению».

Какие зарплаты обещают медикам?

Средняя зарплата врачей в 2020 году должна вырасти на 10−15%. При этом к 2025 году средние получки врачей, как планируется, будут в 1,5 раза выше, чем средняя по стране.

Однако в январе этого года средняя зарплата в здравоохранении упала до 979,3 рубля, следует из данных Белстата. Эта сумма на 69,9 рубля меньше, чем в декабре. Врачи в среднем получали в январе 1583,4 рубля (в декабре — 1685,8 рубля), а средний медперсонал — 977,3 рубля (в декабре — 1046,2 рубля). Суммы указаны до уплаты налогов. При этом нужно учитывать, что такие зарплаты выходят при коэффициенте совместительства у врачей в 1,36, а у среднего медперсонала — при коэффициенте в 1,26.

Лукашенко 28 февраля прокомментировал ситуацию с зарплатами бюджетников, которые рассчитали по новой схеме. Президент заявил, что нужно разобраться с вопросами, которые появились у работников бюджетных организаций по их январским заработкам. «Сейчас люди получили зарплату за январь. И появились вопросы, с которыми предстоит серьезно разобраться», — сказал диктатор 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов.

По его словам, Комитет госконтроля, соответствующие министерства, профсоюзы занимаются уточнением ситуации.

Лукашенко подтвердил также задачу по росту зарплат учителей и врачей до соответственно 100% и 150% от средней по стране.

— В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80% от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача сохранить эти показатели. Недавно мне докладывал министр финансов: у нас не просто есть надежда, мы обязательно этот уровень сохраним. Для этого есть соответствующие средства. Зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, а врача — 150%, — сказал Лукашенко. — Думаю, если мы выведем учителя на 100%, а врача на 150%, это будет колоссальной победой. И при тех льготах, которые у нас существуют в обществе начиная от коммуналки, мы не самые худшие.

Что происходит с кадрами в здравоохранении?

О ситуации в здравоохранении в последнее время говорят много. Врачи и медсестры уже продолжительное время входят в пятерку самых востребованных специалистов. Для них в республиканской базе есть несколько тысяч вакансий, а это говорит о том, что медиков в стране не хватает. И если еще в начале 2019 года власти заявляли, что обеспокоены оттоком медицинских кадров за границу, то в октябре прошлого года — вроде как нет (по крайней мере так заявляет президент). Тем не менее чтобы исправить ситуацию, правительство обещает к 2025 году увеличить зарплату медикам в два раза.

В августе прошлого года в Минздраве рассказывали, что ежегодно работать за границу уезжает около 200 медиков (без учета тех, кто едет в Россию).

В Польше, к примеру, на конец 2019-го в Польше работали 1,5 тысячи врачей из стран, не входящих в Евросоюз. Медики из Беларуси занимают второе место после Украины — 306 человек.