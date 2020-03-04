В «Зубренке» заболели больше сотни детей 4.03.2020, 20:28

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Администрация: это не коронавирус.

14-летний Сергей (имя изменено) сейчас находится в детском центре «Зубренок» под Мяделем — с другими школьниками, преуспевшими в науках. Несколько дней назад заболел. Сейчас находится в изоляторе. Теперь родные беспокоятся: по словам ребенка, там многие «что-то подхватили». В администрации центра подтверждают: как раз в последние сутки произошел довольно резкий подъем заболеваемости, до этого тоже болели. Уточняют: это ОРВИ, к коронавирусу происходящее отношения не имеет. Просят не нагнетать. Через медчасть уже прошли 102 подростка, пишет «Онлайнер».

Сергей заболел 1 марта, как он говорит, в «первую волну». Сейчас уже вторая. Говорит, температура поднялась за 38, сильно болело горло. Когда определили в штатный изолятор, там еще были места, но уже находилось около 30 больных. Теперь-то изолятор заполнен. По словам школьника, теперь заболевших размещают в палатах новых корпусов. Сам он уже почти выздоровел, возможно, родители заберут домой.

В «Зубренке» говорят, что нынешний заезд детей из разных школ страны состоялся 24 февраля. Изначально симптомы проявились у нескольких школьников, которые, возможно, привезли болезнь с собой. Их изолировали. Потом число заболевших в одном из двух лагерей «Зубренка» — «Озерном» — стало расти. Во втором — «Лазурном» — ситуация нормальная.

При этом сегодня заболеваемость в «Озерном» пошла вверх — к врачам обратились сразу несколько десятков детей с теми же симптомами: повышенная температура, больное горло.

По словам директора «Зубренка» Надежды Онуфриевой, смена продолжается, но пришлось отказаться от массовых мероприятий. Медперсонал переведен на усиленный вариант работы, медицинские посты работают круглосуточно. Директор говорит, что расходников хватает, маски, моющие и дезинфицирующие средства есть. При этом некоторые из первых заболевших уже выписаны. Драмы нет, дети по-прежнему занимаются, гуляют, могут даже ходить в бассейн. Только контакты теперь ограничены внутри групп.

— Стараемся, чтобы потоки не пересекались, — говорит Надежда Онуфриева. — Через детей передали взрослым, что посещения пока отменяются, чтобы не распространять болезнь. Некоторых забрали родители, но таких немного. В любом случае мы никого не удерживаем.