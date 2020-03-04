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Новый премьер Украины представил кандидатов в новый Кабмин

  • 4.03.2020, 20:35
Новый премьер Украины представил кандидатов в новый Кабмин

Список.

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил состав своего Кабинета министров Украины, за который планируется голосование на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады, передает «Новое время».

Представляя кандидатов в министры, Шмыгаль подчеркнул, что в «составе правительства есть сочетание молодежи и опыта, есть сочетание амбиций, есть сочетание профессионализма и настойчивости».

«Правительство, которое не будет прятаться в Фейсбуке. Будет выходить к гражданам решать их проблемы. Наш приоритет — это благосостояние граждан. И позвольте повторить — это не правительство технократов, это не правительство казнокрадов, не правительство „крепких хозяйственников“. Это правительство для людей», — подчеркнул глава правительства.

В новый Кабмин могут войти:

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;

Министр социальной политики — Марина Лазебная;

Министр внутренних дел — Арсен Аваков;

Министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт;

Министр инфраструктуры — Владислав Криклий;

Министр по делам ветеранов — Сергей Бессараб;

Министр юстиции Украины — Денис Малюська;

Министр Кабинета министров — Олег Немчинов;

Министр развития общин и территорий — Алексей Чернышев;

Министр здравоохранения — Илья Емец;

Министр финансов Украины — Игорь Уманский.

Напомним, что 4 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед началом внеочередного заседания Верховной Рады. В своей речи он раскритиковал правительство Алексея Гончарука. По его словам, несмотря на определенные достижения в своей работе, Кабмин допустил целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.


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