Новый премьер Украины представил кандидатов в новый Кабмин
- 4.03.2020, 20:35
Список.
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил состав своего Кабинета министров Украины, за который планируется голосование на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады, передает «Новое время».
Представляя кандидатов в министры, Шмыгаль подчеркнул, что в «составе правительства есть сочетание молодежи и опыта, есть сочетание амбиций, есть сочетание профессионализма и настойчивости».
«Правительство, которое не будет прятаться в Фейсбуке. Будет выходить к гражданам решать их проблемы. Наш приоритет — это благосостояние граждан. И позвольте повторить — это не правительство технократов, это не правительство казнокрадов, не правительство „крепких хозяйственников“. Это правительство для людей», — подчеркнул глава правительства.
В новый Кабмин могут войти:
Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;
Министр социальной политики — Марина Лазебная;
Министр внутренних дел — Арсен Аваков;
Министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт;
Министр инфраструктуры — Владислав Криклий;
Министр по делам ветеранов — Сергей Бессараб;
Министр юстиции Украины — Денис Малюська;
Министр Кабинета министров — Олег Немчинов;
Министр развития общин и территорий — Алексей Чернышев;
Министр здравоохранения — Илья Емец;
Министр финансов Украины — Игорь Уманский.
Напомним, что 4 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед началом внеочередного заседания Верховной Рады. В своей речи он раскритиковал правительство Алексея Гончарука. По его словам, несмотря на определенные достижения в своей работе, Кабмин допустил целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.