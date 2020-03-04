Видеофакт: забит первый гол белорусского футбольного сезона 4.03.2020, 20:45

Фото: twitter.com/goalsby​

В Минске проходит матч за Суперкубок Беларуси.

4 марта был забит первый гол белорусского футбольного сезона. На стадионе футбольного клуба "Минск" проходит матч за Суперкубок Беларуси.

После первого тайма брестское "Динамо" выигрывает у солигорского "Шахтёра" со счётом 2:0.

На 3-й минуте отличился Кики, который добил мяч, попавший в штангу после мощного удара со штрафного Александра Нойока. На 30-й второй гол забил Павел Савицкий.