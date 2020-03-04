Цены на нефть упали 4.03.2020, 20:49

Цены упали после решения министра энергетики РФ покинуть встречу ОПЕК+.

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

По данным Investing.com на протяжении всего дня стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне была в плюсе, достигнув отметки в $53. Однако вечером котировки пошли вниз. По состоянию на 20:15 по Минску баррель Brent стоил $51,28, что на 1,2% ниже уровня открытия.