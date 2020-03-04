Диагноз белорусскому сельскому хозяйству: «Отрасль еле дышит» 10 4.03.2020, 21:13

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иллюстрационное Фото: tut.by

Ветеринар, отрабатывающий распределение, показал болото, в котором содержат телят на ферме.

Ветеринарный фельдшер Андрей поставил диагноз белорусскому сельскому хозяйству: «Отрасль еле дышит».

Об этом парень, отрабатывающий распределение на ферме «Агрогородок» рассказал в интервью проекту «Настоящего времени» «Неизвестная Беларусь».

Андрей показал журналистам болото, в котором содержат телят. По его словам, в сарае может обвалиться крыша.

— Телята на улице, потому что их негде разместить, — объясняет ветеринарный фельдшер. — Это нарушение условий содержания. Они стоят здесь на холоде и выживают по принципу лотереи: кому-то повезет, кому-то — нет.

Труп теленка, который тащит Андрей, подтверждает его слова.

Молодой специалист сравнивает свои условия жизни с трудовым лагерем: график 6-7 дней в неделю, с ночными подъемами. Он один обслуживает тысячу голов.

— Условия труда невыносимые. Здесь будущего просто нет, — считает Андрей.

По мнению ветеринарного фельдшера, распределение нужно государству для того, чтобы закрывать кадровые дыры:

— Молодых специалистов кидают как слепых котят, и они потом проводят учения в бою. Возможно была бы плачевная ситуация без рабского труда, без этих рабов вроде меня и других молодых людей, которые работают в разных сферах.