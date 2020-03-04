закрыть
4 марта 2020, среда, 23:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Диагноз белорусскому сельскому хозяйству: «Отрасль еле дышит»

10
  • 4.03.2020, 21:13
  • 3,885
Диагноз белорусскому сельскому хозяйству: «Отрасль еле дышит»
иллюстрационное Фото: tut.by

Ветеринар, отрабатывающий распределение, показал болото, в котором содержат телят на ферме.

Ветеринарный фельдшер Андрей поставил диагноз белорусскому сельскому хозяйству: «Отрасль еле дышит».

Об этом парень, отрабатывающий распределение на ферме «Агрогородок» рассказал в интервью проекту «Настоящего времени» «Неизвестная Беларусь».

Андрей показал журналистам болото, в котором содержат телят. По его словам, в сарае может обвалиться крыша.

— Телята на улице, потому что их негде разместить, — объясняет ветеринарный фельдшер. — Это нарушение условий содержания. Они стоят здесь на холоде и выживают по принципу лотереи: кому-то повезет, кому-то — нет.

Труп теленка, который тащит Андрей, подтверждает его слова.

Молодой специалист сравнивает свои условия жизни с трудовым лагерем: график 6-7 дней в неделю, с ночными подъемами. Он один обслуживает тысячу голов.

— Условия труда невыносимые. Здесь будущего просто нет, — считает Андрей.

По мнению ветеринарного фельдшера, распределение нужно государству для того, чтобы закрывать кадровые дыры:

— Молодых специалистов кидают как слепых котят, и они потом проводят учения в бою. Возможно была бы плачевная ситуация без рабского труда, без этих рабов вроде меня и других молодых людей, которые работают в разных сферах.


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич