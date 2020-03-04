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СК: На «Беларуськалии» погиб рабочий, восемь получили травмы

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  • 4.03.2020, 21:36
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СК: На «Беларуськалии» погиб рабочий, восемь получили травмы

Автомобиль для перевозки пассажиров столкнулся с целиком породы.

ЧП случилось на 3-м рудоуправлении на горизонте – 620 юго-восточного направления около 13:00. Во время транспортировки автомобиль «Минка», который перевозил рабочих, столкнулся с целиком породы.

— В больнице здесь переполох. В приемном покое говорят, что один в шахте погиб на месте, один в реанимации, а пятерых доставили в травматологию, — рассказала Onliner солигорчанка, которая сейчас находится в травматологии. — Врачи говорят, что один шахтер погиб на месте.

— При перевозке людей со склона в машине вырвало карданный вал, ее подтолкнуло на целик — и пошла вразнос. Пострадали около 8 человек, но водитель больше всего, — такой комментарий опубликован в группе.

Следственный комитет подтвердил смерть одного рабочего, о чем сообщил в Telegram.

«По предварительной информации, днем 4 марта при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в указанном транспортном средстве работники предприятия. Были доставлены в больницу 8 человек. Водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения.

С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины и сбора материала в шахту на глубину более 600 метров произвела спуск следственно-оперативная группа», — рассказали в СК.


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