В Национальном аэропорту «Минск» усиливаются меры безопасности 2 4.03.2020, 21:45

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иллюстрационное Фото

С 4 марта в аэропорту действует специальный оперативный штаб.

В Национальном аэропорту "Минск" усиливаются меры безопасности в вопросе предупреждения завоза в нашу страну и распространения коронавируса COVID-2019. Как сообщает его пресс-служба, с 4 марта в аэропорту действует оперативный штаб, который занимается координацией действий и "своевременно реагирует на обстоятельства, которые возникают". Он действует в соответствии с рекомендациями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

В местах общего пользования и служебных помещениях аэровокзала установили 60 дозаторов с дезинфицирующим средством, 25 сенсорных диспенсоров (вскоре установят ещё 25). На предприятии создан запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Увеличена периодичность уборки помещений, стало больше сотрудников, все они имеют средства индивидуальной защиты, установлены бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха.

Национальный аэропорт "Минск" сообщает о схеме работы по выявлению признаков заболевания у пассажиров. Специалисты-эпидемиологи будут работать уже у трапа самолёта. В секторах прилёта работают тепловизоры. Все пассажиры получают памятку о действиях в случае ухудшения здоровья в течение 14 дней. В аэропорту действуют пункты лабораторного контроля.

В Беларуси на сегодняшний день выявлено 6 случаев заболевания коронавирусом.