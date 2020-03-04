Брестское «Динамо» Милевского выиграло Суперкубок Беларуси 5 4.03.2020, 21:48

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Брестчане третий год подряд забирают этот трофей.

4 марта в Минске разыграли первый футбольный трофей в сезоне 2020 года. За Суперкубок Беларуси сошлись прошлогодний чемпион страны брестское «Динамо» и обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер».

Поединок завершился победой брестчан со счетом 2:0. Суперкубок третий год подряд уезжает в Брест. Два раза они отбирало его у БАТЭ, а сегодня не дали его «Шахтеру».

«Динамо» (Брест) — «Шахтер» — 2:0

«Динамо» Брест: Павлюченко — Веретило (к), Кики, Павловец, Витус — Нойок (Бакай, 81), Кисляк (Кривец, 93+) — Савицкий (Печенин, 80), Милевский, Гордейчук (Юзепчук, 64) — Лаптев (Быков, 63).

Запасные: Игнатович, Милошевский, Шевченко, Садовский, Хачериди.

«Шахтер»: Гутор (к) — Матвейчик (Бурко, 83), Политевич, Сачивко, Антич — Кендыш — Баланович, Диасамидзе, Булычев (Селява, 46) — Лулаку (Подстрелов, 46), Бодул (Лисакович, 74).

Запасные: Чесновский, Ламбулич, Вукманич, Сотников, Сзоке, Хващинский, Шиндагоридзе.

Голы: 1:0 — Кики (3). 2:0 — Савицкий (30).

Предупреждения: Милевский (24), Кисляк (55), Селява (61), Нойок (76), Павлюченко (90).

Удаление: Милевский (49).