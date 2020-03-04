МВФ: Рост мировой экономики в 2020 году будет ниже уровня 2019 года 4.03.2020, 22:33

Падение цен на нефть вызвало потери доходов нефтедобывающих стран в размере около $10 млрд.

Распространение COVID-19 может снизить рост мировой экономики в 2020 ниже показателей 2019 года, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она добавила, что нефтедобывающие страны потеряли порядка $10 млрд из-за вируса, передает kommersant.ru.

«В любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики упадет ниже уровня прошлого года»,— сказала госпожа Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом. По ее словам, точные подсчеты зависят от самой эпидемии и от эффективности принятых мер.

Директор-распорядитель МВФ отметила, что падение цен на нефть вызвало потери доходов нефтедобывающих стран в размере около $10 млрд. «Цены на нефть с начала года упали более чем на 15%, это привело к потерям в доходах основных экспортеров в размере примерно $10 млрд»,— отметила она.