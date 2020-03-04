Нацбанк предложил банкам запустить белорусскоязычные версии сайтов 3 4.03.2020, 22:50

Анализ сайтов белорусских банков показал, что обычно они предлагают русскоязычный интерфейс.

Национальный банк Беларуси предложил коммерческим банкам, работающим на территории страны, рассмотреть возможность создания белорусскоязычных версий сайтов и приложений. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Нацбанка. Письмо регулятора направлено в Ассоциацию белорусских банков.

Краткий анализ сайтов белорусских банков показал, что обычно они предлагают русскоязычный интерфейс, часто имеется и версия на английском языке. Версия на белорусском встречается редко.

Отмечается, что в Нацбанк поступают обращения с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан в выборе языка при банковском обслуживании, а говорящие на белорусском жители страны просят использовать белорусский язык наравне с русским.

По этой причине регулятор просит банковское сообщество рассмотреть возможность доработать интерфейс ПО, используемого в банкоматах, инфокиосках на территории Беларуси, а также мобильного и интернет-банкинга.

Также идет речь об оформлении по требованию клиента на белорусском языке связанных с банковским обслуживанием документов, включая договоры.