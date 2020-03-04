СМИ: Сирийская армия пыталась сбить турецкий истребитель 4.03.2020, 23:02

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Силы Асада пытались сбить истребитель F-16 комплексом С-200.

Силы режима сирийского президента Башара Асада совершили попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции в провинции Идлиб.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Al Masdar News.

По данным издания, правительственные военные нацелили зенитный ракетный комплекс С-200 на турецкий истребитель. Однако информация о том, попала ли ракета в цель, не поступала к изданию.

Отмечается, что турецкий истребитель F-16, вероятно, смог уклониться от ракетного удара и вернулся в свое воздушное пространство.