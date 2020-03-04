Появилась самая детальная фотосъемка Минска с высоты птичьего полета 4.03.2020, 23:07

Видно даже цветы на клумбах.

По заказу Госкомимущества создана ортофотомозаика города и прилегающих к нему территорий, в том числе поселка Сокол и района Национального аэропорта, сообщает Interfax. Это съемка с высоты птичьего полета.

«Общая площадь отснятых для ортофотомозаики территорий равна около 1 тысячи квадратных километров. Пространственное разрешение снимков 15 см в одном пикселе», — рассказали в Госкомимуществе.

Ортофотосъемка отличается от спуниковой съемки: в первом случае применяются самолеты и беспилотные летательные аппараты, они снимают поверхность с небольшой высоты.