Появилась самая детальная фотосъемка Минска с высоты птичьего полета
- 4.03.2020, 23:07
Видно даже цветы на клумбах.
По заказу Госкомимущества создана ортофотомозаика города и прилегающих к нему территорий, в том числе поселка Сокол и района Национального аэропорта, сообщает Interfax. Это съемка с высоты птичьего полета.
«Общая площадь отснятых для ортофотомозаики территорий равна около 1 тысячи квадратных километров. Пространственное разрешение снимков 15 см в одном пикселе», — рассказали в Госкомимуществе.
Ортофотосъемка отличается от спуниковой съемки: в первом случае применяются самолеты и беспилотные летательные аппараты, они снимают поверхность с небольшой высоты.