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Появилась самая детальная фотосъемка Минска с высоты птичьего полета

  • 4.03.2020, 23:07
Появилась самая детальная фотосъемка Минска с высоты птичьего полета

Видно даже цветы на клумбах.

По заказу Госкомимущества создана ортофотомозаика города и прилегающих к нему территорий, в том числе поселка Сокол и района Национального аэропорта, сообщает Interfax. Это съемка с высоты птичьего полета.

«Общая площадь отснятых для ортофотомозаики территорий равна около 1 тысячи квадратных километров. Пространственное разрешение снимков 15 см в одном пикселе», — рассказали в Госкомимуществе.

Ортофотосъемка отличается от спуниковой съемки: в первом случае применяются самолеты и беспилотные летательные аппараты, они снимают поверхность с небольшой высоты.


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