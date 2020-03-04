Новые министры украинского правительства: кто они? 4.03.2020, 23:16

Правительство Украины возглавил Денис Шмыгаль.

Верховная Рада Украины в среду, 4 марта, проголосовала за новый состав правительства. В течение дня украинские медиа со ссылкой на источники сообщали, что как минимум четыре человека отказались быть министрами. «В Фейсбуке» даже шутили о том, что сегодня опасно гулять в Киеве по правительственному кварталу, так как могут схватить и отправить работать министром, пишет «Настоящее время».

Алексей Резников, Дмитрий Кулеба, Илья Емец, Игорь Уманский – вот некоторые из тех, кто занял министерские должности.

Алексей Резников

Вице-премьер-министр. Юрист. Дважды был депутатом Киевсовета: в 2014 году – от политической силы "УДАР" нынешнего мэра Виталия Кличко, был его заместителем. С осени 2019 года Резников представляет Украину в трехсторонней переговорной группе в Минске. Также был в составе украинской делегации на встрече Нормандской четверки в Париже в 2019 году.

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел. В правительстве Алексея Гончарука он занимал пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. На своей должности Кулеба не раз заявлял, что вступление Украины в НАТО – необратимый процесс. До работы в команде Гончарука Кулеба занимал разные должности в Министерстве иностранных дел, работал и с предыдущим министром – Павлом Климкиным. С 2016 года представляет Украину в Совете Европы.

Илья Емец

Министр здравоохранения. Один из самых известных украинских врачей. Больше 20 лет проработал с Николаем Амосовым, сейчас возглавляет центр детской кардиохирургии. Во времена президентства Виктора Януковича уже был главой Минздрава, но проработал на этой должности всего шесть месяцев.

Игорь Уманский

Министр финансов. Работал в правительстве Виктора Ющенко. Во время премьерства Юлии Тимошенко был первым заместителем министра финансов. Эту же должность Уманский сохранил и в правительстве Арсения Яценюка, а после увольнения, с 2016 года, был советником пятого президента Украины Петра Порошенко. До сих пор Уманский консультировал и Владимира Зеленского.