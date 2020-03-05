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Биржи США закрылись резким ростом на фоне результатов «супервторника»

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  • 5.03.2020, 8:05
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Биржи США закрылись резким ростом на фоне результатов «супервторника»

Инвесторы отреагировали на успех Джо Байдена.

Ключевые американские индексы завершили торги в среду, 4 марта, значительным ростом. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает РБК.

По состоянию на 16:20 по нью-йоркскому времени (00:20 по Минску 5 марта), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 4,53%, до 27,090.86.

Индекс NASDAQ вырос на 3,85%, до 9,018.09 пункта.

Индекс S&P 500 увеличился на 4,42%, до 3,130.12 пункта.

Как отмечают Bloomberg и The Wall Street Journal, столь значительный рост обусловлен оптимистичными для бывшего вице-президента США Джо Байдена результатами первичных выборов (праймериз) в 14 штатах, а также информацией о том, что конгрессмены одобрили выделение более $8 млрд на борьбу с коронавирусом.

День голосования на этапе отбора кандидата в президенты США от Демократической партии прошел 3 марта. Праймериз состоялись сразу в 14 штатах, а также в Американском Самоа. Официально результаты голосования в «супервторник» еще не подведены. К настоящему моменту 100% голосов подсчитали лишь в заморской территории, где победу одержал Майкл Блумберг. В четырех штатах (Техасе, Вирджинии, Колорадо и Вермонте) подсчитали 99% голосов. Джо Байден обеспечил себе победу в 10 штатах, в трех победил Берни Сандерс. Победитель неизвестен лишь в Калифорнии, где подсчитали чуть более 50% голосов.


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