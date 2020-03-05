ОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в Беларуси 18 5.03.2020, 8:09

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Они содержат 32 требования к властям.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о наблюдении за «парламентскими выборами» в Беларуси в ноябре прошлого года. Бюро выработало 32 рекомендации по улучшению избирательного процесса, об этом сообщает пресс-служба организации.

Белорусским властями рекомендуют пересмотреть избирательное законодательство в соответствии с ранее вынесенными БДИПЧ рекомендациями, в том числе в отношении состава избирательных комиссий, прав кандидатов и наблюдателей, процедур голосования, подсчета голосов. Также указывается на необходимость внедрить прозрачные процедуры подсчета бюллетеней, улучшить прозрачность досрочного голосования.

Эксперты БДИПЧ ОБСЕ подчеркнули, что Беларуси нужно привести законодательство, касающееся свободы проведения собраний и выражения мнений, в соответствие с международными стандартами, обеспечить право отдельных лиц и групп создавать свои политические партии без неоправданных ограничений.

В отчете также содержатся рекомендации по улучшению механизма регистрации кандидатов, чтобы повысить транспарентность процесса и избежать отказов в регистрации в результате незначительных неточностей в поданных ими документах.

Кроме того БДИПЧ ОБСЕ призвало белорусские власти отменить оплату за проведение публичных мероприятий до, во время и после выборов (уже год в Беларуси действуют «тарифы на пикет» — организаторы массовых мероприятий должны оплатить услуги милиции, расходов на медобслуживание и уборку территории во время акций — прим. tut.by).

Напомним, «парламентские выборы» в Беларуси прошли 17 ноября 2019 года. По итогам выборов в «парламент» не попало ни одного оппозиционного кандидата в «депутаты».

18 ноября 2019 года наблюдатели от ОБСЕ заявили, что «парламентские выборы» в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств».