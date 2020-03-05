Эксперт: Два эсминца уничтожат российские базы минут за 20 5.03.2020, 8:21

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В Сирии Кремль терпит один из крупнейших провалов в своей внешней политике.

Судя по всему, первоначальной целью наступления является расширение контроля над северной частью провинции Идлиб со стороны поддерживаемых Турцией противников режима Асада и пока мы видим, что наступление успешное, пишет эксперт консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин в статье для сайта obozrevatel.com.

Турки сильно потрепали сирийскую армию и фактически нейтрализовали ее российскую поддержку. Пока удача, судя по сообщениям оттуда, сопутствует туркам. К чему это может привести – пока трудно сказать, но мы уже видим, что иранцы требуют переговоров с Турцией без участия России. Россию, как игрока, там вообще никто не учитывает. Поэтому не исключаю, что могут быть серьезные перестановки в сирийском режиме. Уже поступали сообщения, что созревал чуть ли не военный мятеж против Асада. Так что пока предсказать во что выльется нынешнее противостояние – сложно.

Самый главный вопрос – что вообще Россия там делает? Это полное безобразие и полный провал в российской внешней политике. Соваться туда не надо было, но к сожалению, было принято безумное решение все-таки влезть.

Силовая позиция на стороне Эрдогана, конечно. За него в принципе, НАТО, США, многие арабские страны. Против него только Иран, Россия и еще какие-то террористические организации, которые в союзе с Ираном и Россией, типа Хезболлы, поддерживают режим Асада.

Мне хочется думать, что российское руководство уже в четвертый или в пятый раз объявит о полном уходе из Сирии, как уже объявляло, и наконец-то сделает это. Потому что те базы, которые Россия там держит, неспособны не сопротивляться ни любой атаке, ни каким-то образом серьезно усиливать ее роль на мировой арене. Как говорили американцы, и в это легко верить, два американских эсминца в Средиземном море уничтожат две российские базы минут за 20. Они расположенные далеко от российской территории, имеют проблемы в снабжении, и вообще в доступа к ним. Они играют чисто номинальную роль в поддержке режима Асада. Для России это ничего не дает, кроме хлопот.