В Беларуси разразилась эпидемия финансовых афер 4 5.03.2020, 8:29

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Мошенники действуют под видом банка и знакомых.

Белорусов стали чаще «атаковать» финансовые аферисты. Многие из них маскируются под сотрудников банков, родственников или знакомых. А когда выясняют нужные сведения, снимают деньги и оформляют кредиты. Специалисты Приорбанка рассказали о самых распространенных уловках мошенников, пишет myfin.by.

«Безопасные» счета и ложные техработы

Часто мошенники представляются сотрудниками банков, в том числе представителями службы безопасности. При этом на телефоне может высветиться название банка или номер, похожий на официальный – правда, не городской, а мобильный (с кодами 25, 29, 33 или 44).

Для получения личных данных аферисты прибегают к различным «легендам». Например, могут сообщить о подозрительных или мошеннических операциях по карте – их якобы нужно срочно отменить, а остаток денег перевести на «безопасный счет». Также могут попросить подтвердить заявку на кредит или отменить ее.

Нередко ссылаются на технические работы и тестирование нового оборудования. Или же сообщают о необходимости перевыпустить карту в связи с переходом на новую систему. Чтобы «помочь защитить» счет клиента, просят сообщить не только персональные данные, но и полученный от банка SMS-код. С его помощью мошенники могут не только перевести деньги со счетов клиента, но и оформить на его имя онлайн-кредит.

В сомнительных ситуациях эксперты советуют прервать разговор и перезвонить в банк. И самое главное — никогда не сообщать одноразовый SMS-код, логин и пароль от мобильного или интернет-банка, а также полные реквизиты карты.

«Сотрудники банка никогда не запрашивают полный номер карточки, срок ее действия CVC/CVV код, пароли от интернет-банка, одноразовые коды СМС для подтверждения операций или смены секретных параметров доступа. При необходимости – могут попросить назвать только 4 последних цифры карточки и ФИО. Если вам звонят с просьбой предоставить конфиденциальную информацию и тем более смс-коды — это точно мошенники», – поясняют в Приорбанке.

Просьбы «родственников» и «черные» покупатели

В последнее время аферисты активно используют социальные сети. Могут обратиться к потенциальной жертве с аккаунта его родственника или знакомого. Для этого профиль взламывают или создают «двойника». Как правило, просьба звучит безобидно: помочь с получением денег (мол, карта просрочена), но для этого нужны реквизиты. Либо, напротив, могут попросить одолжить денег и перевести их на свой счет.

«При поступлении такой просьбы не стоит спешить ее выполнять. Необходимо связаться со знакомым или родственником и лично убедиться в том, что он действительно просит помочь», — советуют в Приорбанке.

В зоне риска находятся авторы объявлений на онлайн-площадках по продаже вещей. Мошенники могут предлагать оплатить покупку по карте, для чего запрашивают все данные карты продавца и приходящие ему SMS-коды. Либо же просят подтвердить получение перевода на сомнительной странице.

«Надо помнить, что для зачисления перевода на карточку достаточно только ее полного номера. Другие реквизиты не требуются. И уж точно получатель перевода не должен ничего подтверждать, оплачивать комиссию за перевод, а, соответственно, вводить одноразовый код либо «входить в Интернет-банк» по полученной ссылке. Если такая просьба поступает, вас хотят ограбить», – обращают внимание в банке.

Неизвестные «переводы» и неожиданные «выигрыши»

Еще одна угроза – фишинговые сайты. Их используют для получения логина и пароля от личного кабинета, а также секретных параметров. Схемы могут быть разными: например, поступает сообщение о денежном переводе, подтвердить который предлагают по ссылке. Открывшаяся страница будет точной копией входа в интернет-банк, что может сбить с толку. После ввода логина, пароля и других секретных параметров на стороннем сайте они становятся доступными злоумышленнику. Потерь в таком случае не избежать.

Наивным, но все еще актуальным приемом остаются «неожиданные выигрыши». Человека убеждают в неслыханном везении, но для получения приза нужно оплатить комиссию. Дело заканчивается кражей переведенных денег.

Нередкими являются случаи выманивания реквизитов карт и SMS-кодов от лица родственников или знакомых (со взломанных аккаунтов или их дубликатов) под предлогом получения приза в честь юбилея известной компании или банка. Ничего кроме потери собственных средств в такой ситуации получить не удастся.

Иногда мошенники просят оформить кредит на свое имя для другого человека. За помощь обещают вознаграждение и даже делают первые взносы, но на деле оставляют человека с невыплаченным долгом.

«Чтобы не стать жертвой мошенника, не нужно сообщать третьим лицам свои персональные данные, полные реквизиты карты, пароли или SMS-коды от банка. Если это все же произошло, необходимо незамедлительно связаться с банком и заблокировать карточку. Если деньги уже похищены, то не стоит медлить с заявлением в правоохранительные органы. Что касается кредитов, то ни в коем случае не нужно оформлять их для третьих лиц», – советуют в Приорбанке.