Президент Эстонии призвала к инвестициям в «Инициативу трех морей» 3 5.03.2020, 8:41

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Керсти Кальюлайд во время визита в США отметила важность развития Центральной и Восточной Европы.

«Инициатива трех морей» представляет собой политическую и экономическую платформу 12 стран Центральной и Восточной Европы, направленную на развитие региональных проектов в области инфраструктуры, энергетики и цифрового взаимодействия, сообщает «Голос Америки».

Инициатива включает более 50 различных проектов - от строительства железных дорог и автомагистралей до проектов инфраструктуры в области энергетики, в частности, для снижения энергетической и экономической зависимости от России.

В энергетической сфере «Инициатива трех морей», в том числе, предусматривает развитие в регионе поставок сжиженного природного газа, строительство «Балтийской трубы», которая могла бы поставлять природный норвежский газ в Польшу через Данию, а также соединение региона с газовыми ресурсами Румынии. Среди других проектов – подключение некоторых стран региона к Трансадриатическому трубопроводу, по которому азербайджанский газ пойдет в Турцию, а оттуда - через Грецию в Италию.

Для развития «Инициативы трех морей», которая была создана в 2016 году, также был основан и инвестиционный фонд. На сегодняшний день только три страны – Польша, Румыния и Эстония – внесли средства в фонд инициативы. Соединенные Штаты также решили оказать проекту дипломатическую и финансовую поддержку, пообещав вложить в фонд до 1 млрд долларов.

Об этом в феврале этого года во время Мюнхенской конференции заявил госсекретарь Майк Помпео, подчеркнув, что США намерены финансировать проекты по увеличению энергетической независимости стран-участниц «Инициативы трех морей». На данный момент неизвестно, в какие именно проекты будут вложены американские средства, но сам принцип действия фонда основан на коммерческой основе, предполагая вложение средств с последующей экономической отдачей.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая принимает в июне этого года саммит и бизнес форум «Инициативы трех морей» в Таллинне, отметила, что по сравнению со странами западных стран Европы, в Центрально-Европейском регионе наблюдается больший экономический рост – почти 3 процента в год – однако до сих пор эти страны не вызывали должного интереса у инвесторов.

«Это самая динамичная часть Европы», – сказала Кальюлайд в среду, 4 марта, во время выступления в вашингтонском «Атлантическом Совете», которое состоялось в рамках рабочего визита президента Эстонии в США.

Потенциал региона до сих не был полностью раскрыт, в частности из-за отсутствия координации и совместной работы по развитию региона среди его лидеров, добавила президент, а «Инициатива трех морей» позволяет странам-участницам позиционировать себя как «общий рынок», что улучшает возможности стран-участниц привлечь инвестиции в регион.

Для осуществления целей форума и реализации его проектов потребуется около 500 млрд долларов частного капитала, сказала Кальюлайд, отметив, что политическая и финансовая поддержка инициативе центрально- и восточноевропейских стран со стороны США чрезвычайно важна.

«Соединенные Штаты всегда были очень важным союзником для этих стран», – сказала президент Эстонии, также добавив, что для дальнейшего развития инициативы и сами страны-участницы должны вложить больше финансовых средств.

Несмотря на то, что одной из целей фонда является снижение экономической и энергетической зависимости стран региона от Москвы, президент Эстонии подчеркнула, что фонд «Инициативы трех морей» будет действовать независимо и принятие решений об инвестировании в тот или иной проект будет приниматься на коммерческих, а не политических основаниях.

«Наши политические приоритеты заканчиваются» на соединении инфраструктуры региона логичным образом и использовании цифровых решений, отметила Кальюлайд, подчеркнув, что «фонд управляется по принципу конкуренции между проектами». Если инвесторы из России или Китая, растущее влияние которого в регионе вызывает опасения у многих политиков и экспертов, захотят участвовать в «Инициативе трех морей», то и их инвестиционные заявки будут рассмотрены, однако, они должны быть основаны на прозрачности и следуя всем условиям равной конкуренции фонда, отметила президент Эстонии.

«Но на этих условиях они обычно не особо заинтересованы (участвовать в проектах»), – добавила Кальюлайд.

«“Инициатива трех морей” – это возможность развить Восточную и Центральную Европу гораздо быстрее, чем она развивается сейчас. Многие страны региона хорошо соединены с Западом, но меньше между собой и коридору «Север-Юг» предстоит большое развитие», – также ранее отметила президент Эстонии в интервью Грузинской службе «Голоса Америки».

Одной из целей «Инициативы трех морей» является создание в регионе Центральной и Восточной Европы энергетического и инфраструктурного коридора «север-юг» в противовес инфраструктуре, которая со времен Советского Союза идет с востока на запад.