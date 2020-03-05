Тренер брестского «Динамо»: Нам любые вершины могут покориться 7 5.03.2020, 8:50

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Сергей Ковальчук

Сергей Ковальчук прокомментировал победу в Суперкубке.

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук в эфире «Беларусь 5» подвел итог матча за Суперкубок против «Шахтера» (2:0), сообщает tut.by.

— Немножко сломалась игра после удаления. Нам пришлось играть от обороны. Не так нам хотелось, чтобы мы садились низко. В любом случае, это добавит в психологическом плане уверенности. Мы знаем, что мы можем. И что нам любые вершины могут покориться.

— Что с Милевским?

— Артем — эмоциональный футболист. Мое мнение: за такой фол давать вторую желтую карточку… Ну, от этого не уйдешь. Остались на 50-й минуте в меньшинстве.

— Защита сыграла хорошо?

— Да, я доволен. Таких 100% моментов не было. Да, были дальние удары, но, в принципе, справились.

Напомним, что брестчане три года не могли обыграть «Шахтер». В последний раз они одолели «горняков» 28 мая 2017 года в Кубке Беларуси по пенальти.

Начиная с 2017 года брестское «Динамо» завоевало уже шесть трофеев.