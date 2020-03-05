На Марсе обнаружили странный объект 12 5.03.2020, 8:59

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Отверстие диаметром 35 метров расположено на западном склоне вулкана Гора Павлина.

Ученые НАСА обнаружили на снимках Марса необычную дыру. Отверстие расположено на склоне потухшего вулкана и может намекать на живые организмы, сообщается в блоге НАСА, пишет lenta.ru.

Дыра была обнаружена учеными во время изучения снимков, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году. Отверстие диаметром 35 метров расположено на западном склоне вулкана Гора Павлина. Специалисты обратили внимание, что кратер имеет практически идеально круглую форму, что может намекать на искусственное происхождение объекта.

Фото: NASA / JPL / U. Arizona

С помощью бокового освещения ученые выяснили, что под дырой находится полое пространство. Судя по внутреннему теневому углу, отверстие имеет глубину около 28 метров.

Специалисты полагают, что расположенная в недрах вулкана пещера может быть защищена от суровых климатических условий Марса и радиации. По их мнению, в будущем вулкан Гора Павлина должен быть изучен научной экспедицией с Земли в первую очередь. Ученые считают, что даже если в подобных пещерах не будут найдены местные обитатели, то их можно использовать для хранения научного оборудования, включая роботов-марсоходов.

В январе международная группа ученых рассказала о причинах исчезновении воды с Красной планеты. По их словам, молекулы воды расщепились на атомы водорода и кислорода из-за солнечного света, а из-за слабой гравитации они улетучились в космос. Однако большое количество влаги осталось на высоте около 80 километров.