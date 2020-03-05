На Марсе обнаружили странный объект

На Марсе обнаружили странный объект12
- 5.03.2020, 8:59
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Отверстие диаметром 35 метров расположено на западном склоне вулкана Гора Павлина.
Ученые НАСА обнаружили на снимках Марса необычную дыру. Отверстие расположено на склоне потухшего вулкана и может намекать на живые организмы, сообщается в блоге НАСА, пишет lenta.ru.
Дыра была обнаружена учеными во время изучения снимков, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году. Отверстие диаметром 35 метров расположено на западном склоне вулкана Гора Павлина. Специалисты обратили внимание, что кратер имеет практически идеально круглую форму, что может намекать на искусственное происхождение объекта.
С помощью бокового освещения ученые выяснили, что под дырой находится полое пространство. Судя по внутреннему теневому углу, отверстие имеет глубину около 28 метров.
Специалисты полагают, что расположенная в недрах вулкана пещера может быть защищена от суровых климатических условий Марса и радиации. По их мнению, в будущем вулкан Гора Павлина должен быть изучен научной экспедицией с Земли в первую очередь. Ученые считают, что даже если в подобных пещерах не будут найдены местные обитатели, то их можно использовать для хранения научного оборудования, включая роботов-марсоходов.
В январе международная группа ученых рассказала о причинах исчезновении воды с Красной планеты. По их словам, молекулы воды расщепились на атомы водорода и кислорода из-за солнечного света, а из-за слабой гравитации они улетучились в космос. Однако большое количество влаги осталось на высоте около 80 километров.