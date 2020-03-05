Конгресс США одобрил выделение $8 миллиардов на борьбу с коронавирусом 1 5.03.2020, 9:10

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Дополнительные средства предназначены для экспресс-тестов и разработки вакцины.

Палата представителей Конгресса США одобрила в среду, 4 марта, законопроект о выделении 8,3 млрд долларов (7,4 млрд евро) на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Документ получил почти единогласную поддержку представителей обеих - Республиканской и Демократической - партий. За него в 434-местной нижней палате проголосовали 415 законодателей, против - только 2, передает dw.com.

Средства пойдут на финансирование дополнительных экспресс-тестов на коронавирус и на разработку вакцины. Кроме того, порядка 500 млн долларов (448 млн евро) из указанной суммы будут перечислены на проведение необходимых медицинских обследований и предоставление телеконсультаций пациентам преклонного возраста.

В США скончались свыше десяти человек

От вызываемой вирусом пневмонии COVID-19 и других сопутствующих заболеваний в Соединенных Штатах уже скончались минимум 11 человек, еще 154 - инфицированы.

Теперь законопроект должен одобрить Сенат, после чего он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. В Конгрессе рассчитывают, что принять документ удастся, возможно, уже до конца текущей недели.

На кону - жизни людей

"Мы должны действовать быстро, на кону - жизни людей", - пояснила председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Нита Лоуи (демократ от штата Нью-Йорк).

Федеральная резервная система (ФРС) США 3 марта понизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 процента. Решение обусловлено рисками, которые коронавирус SARS-CoV-2 представляет для экономической активности, а также стремлением выполнить цели по максимальной занятости и стабильности цен, говорилось в сообщении ФРС.

Более 50 тыс по всему миру выздоровели

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже более чем в 60 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 03.00 мск 5 марта в мире выявлено 95 184 случая заражения. Свыше 3 254 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, 51 449 человек выздоровели.