закрыть
5 марта 2020, четверг, 12:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Конгресс США одобрил выделение $8 миллиардов на борьбу с коронавирусом

1
  • 5.03.2020, 9:10
  • 1,077
Конгресс США одобрил выделение $8 миллиардов на борьбу с коронавирусом

Дополнительные средства предназначены для экспресс-тестов и разработки вакцины.

Палата представителей Конгресса США одобрила в среду, 4 марта, законопроект о выделении 8,3 млрд долларов (7,4 млрд евро) на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Документ получил почти единогласную поддержку представителей обеих - Республиканской и Демократической - партий. За него в 434-местной нижней палате проголосовали 415 законодателей, против - только 2, передает dw.com.

Средства пойдут на финансирование дополнительных экспресс-тестов на коронавирус и на разработку вакцины. Кроме того, порядка 500 млн долларов (448 млн евро) из указанной суммы будут перечислены на проведение необходимых медицинских обследований и предоставление телеконсультаций пациентам преклонного возраста.

В США скончались свыше десяти человек

От вызываемой вирусом пневмонии COVID-19 и других сопутствующих заболеваний в Соединенных Штатах уже скончались минимум 11 человек, еще 154 - инфицированы.

Теперь законопроект должен одобрить Сенат, после чего он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. В Конгрессе рассчитывают, что принять документ удастся, возможно, уже до конца текущей недели.

На кону - жизни людей

"Мы должны действовать быстро, на кону - жизни людей", - пояснила председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Нита Лоуи (демократ от штата Нью-Йорк).

Федеральная резервная система (ФРС) США 3 марта понизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 процента. Решение обусловлено рисками, которые коронавирус SARS-CoV-2 представляет для экономической активности, а также стремлением выполнить цели по максимальной занятости и стабильности цен, говорилось в сообщении ФРС.

Более 50 тыс по всему миру выздоровели

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже более чем в 60 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 03.00 мск 5 марта в мире выявлено 95 184 случая заражения. Свыше 3 254 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, 51 449 человек выздоровели.


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич