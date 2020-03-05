Конституционная пурга 3 5.03.2020, 9:45

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Дмитрий Песков

Песков не смог разъяснить поправки в «основной закон» РФ.

Текст новых поправок к Конституции вызвал множество недоуменных откликов, особенно та его часть, где идет речь о памяти предков и вере в Бога. Цитата, которую привел ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин, звучит так:

Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

В Сети началась оживленная дискуссия по поводу того, о какой конкретно вере и каких конкретно предках идет речь в этом абзаце, сообщает svoboda.org.

Виктор Шендерович

Стесняюсь спросить про веру в Бога моих предков – это то, о чем я подумал?

Жалко, мой прадед Мойхель не дожил до такой российской Конституции. Вот бы порадовался старый биндюжник.

Михаил Соколов

1000 лет назад Российская Федерация учредила Российскую Федерацию с государствообразующим русским народом, стала правопреемником СССР. И с богом будет защищать все победы коммунизма. Ну вот и дошли до государственной идеологии православного чекизма.

Николай Руденский

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…» (из обновленной Конституции РФ по версии президента Путина)

Ср.: «Люди думают, как отцы их думали; а отцы их думали, как деды их думали; а деды их думали, как прадеды их думали; а прадеды их думали, как прапрадеды их думали; а прапрадеды – они совсем не думали». (Лев Толстой. Цит. по: Николай Гусев. «Два года с Л.Н. Толстым». М., 1973. С. 339)

Татьяна Нарбут-Кондратьева

Мои предки не передали мне веру в Бога. Их бы за такую передачу с работы поперли и из партии исключили. Старшие коллеги г-на нашего президента и поперли бы. А про Российскую Федерацию я думала, что ей 29 лет. Я ж помню, как она появилась. Ничего похожего на тысячелетие. И единство тоже помню. Было навсегда пока не кончилось.

Линор Горалик

Я просто предлагаю любой тост начинать теперь словами: "Сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога..." Что ни приставь – получится <отлично>.

Радиостанция "Коммерсант FM" решила на всякий случай уточнить в Кремле, что именно там хотели сказать, и обратилась за пояснениями к Дмитрию Пескову. Итогом стал диалог, которым мог бы гордиться любой писатель-сатирик:

ЪFM: Появились поправки Владимира Путина к его поправкам в Конституцию. Там есть, например, формулировка про память предков, передавших нам идеалы и веру в бога. Чьих предков имел в виду Владимир Путин?

Дмитрий Песков: Наших с вами предков, предков тех, кто живет в Российской Федерации.

ЪFM: Всех? А какие идеалы эти люди все нам передали?

Дмитрий Песков: Наши общие. Ну, это следует из текста.

ЪFM: А какого именно бога имел в виду Владимир Путин вот в этой поправке?

Дмитрий Песков: Я думаю, это будет своевременно прояснено.

ЪFM: Как? Отдельным федеральным законом?

Дмитрий Песков: Нет, я не могу ответить на этот вопрос сейчас.

ЪFM: А вопросы про вот эту неоднозначность с богом и с предками, это каким образом будет прояснено? И когда?

Дмитрий Песков: Ну, своевременно. Пока я могу только сказать: своевременно. Точного времени и точного формата объяснения я вам сейчас дать не могу.

В Сети этим выдающимся диалогом поделились тысячи пользователей, снабдив его язвительными комментариями.

Николай Чудаков

Органы разберутся.

Своевременно.

Вадим Ольшевский

КАК ГОВОРИТСЯ, ОБЪЯВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Ольга Подоплелова

Абсолютный шедевр конституционно-правовой мысли.

Кирилл Абрамов

Когда у тебя есть четкие решения и ответы

Татьяна Нарбут-Кондратьева

А Бога этого мы разъясним!

Кирилл Шулика

Диалог на комиссии по выписке из дурдома.

Юрий Тимофеев

Как это прекрасно! Захочет кто-то пародию сделать, так ведь невозможно.

Игорь Удовиченко

Образец того, как нужно правильно отвечать на вопросы.

Анатолий Гасан-Джалалов

Да, Песков растерялся. Кажется впервые не знает что ответить. Путин совсем плох.

Наталья Геворкян

Я бы на его месте тоже затруднилась с ответом)))

Виктор Бетчер

Какие всё-таки бестактные и беспардонные эти журналисты! Ничего святого! Так неделикатно выяснять самые интимные мысли перзидента! Ясно, что "солидный Господь для солидных господ"(c), что тут неясного?

Миша Болховитинов

Они просто скрывают. Когда поправки будут приняты официально, объяснят подданным, что Бог как раз Путин, а Верховного Правителя ещё предстоит избрать).

Илья Красильщик

Расшифровка Пескова великая. Я считаю, что эта расшифровка с небольшими сокращениями должна быть включена в Основной закон. Куда нести пожелания?

Конституция Российской Федерации.

Глава первая. Статья 17

1. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

2. Наших с вами предков. Предков тех, кто живет в Российской Федерации.

3. Наших общих. Ну, это следует из текста.

4. Смотрите, да, действительно, «передавших нам идеалы и веру в бога». Да, действительно есть такая фраза.

5. Какого именно бога, будет своевременно прояснено.

6. Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет.

То, что в Конституции все-таки появится упоминание бога, продолжает поражать комментаторов.

Сергей Митрофанов

Обязательные молитвы с полковым священником перед ежедневной пайкой не изменят светского характера государства.

Владимир Милов

Ладно вам Бог в Конституции, вот в наше время там вообще была руководящая и направляющая роль КПСС. Бог – это фигня по сравнению с этим.

Тім Лейферов

Доказательство бытия Божия от Путина:

Бог есть, ибо Он есть в Конституции.

Максим Соколов

Очевидно же: "И, став Путин среди ареопага, сказал: Россияне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам".

Олег Попов

Смеются над Песковым дурачки. Придумано давно уже все.

Вот чего, допустим, опять же у Гаспарова, т.е. адаптированное для детей.

Дети выросли и не помнят ничего.

Нужно было очистить Афины от скверны убийства, там архонт Мегакл сходил под себя и богиня весь город стала измучивать. Позвали Эпименида Критского. И вот цитата из Гаспарова

"Великое очищение Эпименид совершил так. Он велел согнать на место преступления стадо черных и белых овец, дать им разбрестись, куда хочется, и, где какая ляжет, там принести жертву и воздвигнуть жертвенник с надписью: «Неведомому богу»... А по разным концам Аттики еще долго стояли алтари с загадочной надписью: «Неведомому богу». И когда семь веков спустя (так рассказывают христиане) в Афины пришел с проповедью новой веры апостол Павел и его привели на Ареопаг и спросили: «О каком новом боге говоришь ты нам?» – он будто бы показал афинянам на такой алтарь и сказал: «Вот об этом, которого вы, сами не зная, чтите».

Павел Шехтман

Вот, в путинской "конституции" Бог появится. В ельцинской был только дьявол, он крылся в мелочах.

Евгений Понасенков

КГБшник, продавливающий клерикальные слова в законы – зрелище пошлое. И на эту пошлость спокойно смотрят миллионы. Миллионы привыкли к пошлости, они ее спокойно жрут. И, ясное дело, что чекисты будут тотально запрещать говорить правду о преступлениях нквдшников, большевиков во время Второй мировой. Можно было бы назвать подобное конституционным переворотом – но это мягко (тем более, такой переворот де факто уж давно осуществлен), это просто неприкрытая наглая мерзость – подавление свободы мысли, слова, здравого смысла немытыми сапогами душегубов. Одним слово, пошлость. Подобное окончательно разложит общество и отбросит страну в средневековое дерьмо.

Но и упоминание "предков" достойно отдельного обсуждения.

Татьяна Мэй

За эти два вопроса Пескову моя пожизненная благодарность корреспонденту "Коммерсанта FM". Это ж надо так изящно продемонстрировать космическую глупость поправок.

– А какого именно бога имел в виду Владимир Путин?

– Я думаю, это будет своевременно прояснено.

– Как? Отдельным федеральным законом?

– Нет. Я не могу ответить на этот вопрос сейчас.

Да и вся беседа – это, конечно, чистый Аверченко. Насладитесь, кто не видел. Во всяком случае, есть одно утешение – жить нам не скучно. Кстати, сложилось впечатление, что Песков текста поправок не читал и сам офонарел, когда обнаружил фразу про предков, "передавших нам идеалы и веру в бога". Но выкручиваться-то как-то надо, поэтому на вопрос злокозненного корра: "А каких предков имел в виду Владимир Путин?" несчастный Песков вякнул: "Наших с вами предков".

И я тут же вспомнила дивную историю, рассказанную Губерманом про его тещу Лидию Либединскую:

"К ней как-то в ресторане Дома актера подсел один из видных квасных патриотов, ярый ревнитель чистоты русской нации и очищения России от инородцев с их пагубным влиянием на русский дух и вообще. Голосом проникновенным и задушевным он напомнил уважаемой Лидии Борисовне о ее безупречном дворянском происхождении, о родстве с Толстым, о графской геральдике на ее генеалогическом дереве... "Так почему же вы не с нами, дорогая Лидия Борисовна?" – закончил он свой патетический монолог. А теща моя с царственной лаской в голосе ответила ему:

– Но как же я, почтеннейший, могу быть с вами, когда мои предки пороли ваших на конюшне?"

Лора Мейерович

Ваши предки, наши предки

на одной сидели ветке,

а теперь сидим мы в клетке,

хорошо ли это, детки?

Ольга Седакова

Среди всего смутного и путаного в исправленном документе одно я поняла точно. Главная космообразующая и государствообразующая сила – ПРЕДКИ. Это они передают мудрость ("предками данная мудрость народная"), они передают идеалы и даже Бога. Сами они, естественно, больше того, что передают. Они такие, что о них всегда говорят с синтаксическими ошибками: язык отступает перед их силой. Возможно, тут ожили те славянские древности, которые я этнографически изучала. Там Предки – основа всего. Зовут их там ДедЫ. Всех умерших – и детей, и женщин – зовут ДедЫ.

Осталось только спросить Владимира Путина, что он думает об объяснениях Дмитрия Пескова. Не исключено, что в ответ президент снова скажет, что его пресс-секретарь "несет какую-то пургу". Все это не отменяет вопроса, как отразятся эти и другие поправки на жизни российских граждан.

Алексей Шабуров

Друзья, скажите, а в чем юридический смысл этой поправки, именно юридический:

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство"?

Какие правовые последствия ее принятие повлечет?

Сергей Чапнин

#конституция Что изменится в нашей стране к лучшему, если в Конституцию внесут упоминание о Боге?

Думаю, перемены заметят все!

И самое главное – записки можно будет подавать прямо в МФЦ.

Александра Вахрушева

Прочитала предлагаемые конституционные поправки. И ведь что получается: я недогражданин РФ, но соотечественник, находящийся под защитой РФ, сохраняющей мою культурную идентичность. Одновременно присматриваю за достоянием РФ. Вопрос: кто я?))

Ксения Болецкая

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды".

И все профессиональные историки сразу пошли на галеры.

Аббас Галлямов

По просьбе СМИ сформулировал своё отношение к решению закрепить в Конституции государствообразующую роль русского народа:

«Лично я ничего страшного в этой фразе не вижу, однако сам бы вносить ее не стал. Ни одной из имеющихся в стране проблем решить она не поможет, а только создаст новые. Этнически озабоченные граждане в национальных регионах обязательно возбудятся и начнут жаловаться, что малые народы в России являются нациями второго сорта и т.д., и т.п. В ситуации, когда протестные настроения и без того растут, подогревать ещё и проблему этнического национализма совершенно незачем.

Олег Козырев

За что люблю нашу страну – никогда не знаешь, при какой Конституции проснешься

Константин Калачев

Умом Россию не понять! – Вы выслушали краткое содержание Конституции РФ в новой редакции.

"Скрепоносная" часть общества между тем ликует.

Егор Холмогоров

Незыгари дрищут – извините не подоберу другого слова – насчет Бога, Родины, Семьи в конституции.

Пошли намеки на запрос в Конст Суд насчет законности поправок, "противоречащих светскому характеру государства".

Иными словами, либерал-новиопы будут до последнего пытаться переиграть ситуацию назад.

Для нас это повод интенсифицировать свою борьбу.

Ее направления:

1. Четко внести определение русского государствообразующего народа, вместо анонимного как сейчас.

2. Внести право коренных народов России на приоритетное получение гражданства.

3. Внести правопреемство от Российской Империи.

4. Убрать это ужасное огосударствление детей, закрепить приоритет права ребенка на родную семью.

Кстати, если вы еще не подписались на сайте https://ruspopravki.ru/, вас в Русский Рай не возьмут.

И даже в Русский Ад вас не возьмут.

Ад у вас будет многонациональный.

Адобад.

Но поправка, в которой речь идет об ответственности государства за воспитание детей, смущает не только либералов. Речь идет о фразе "Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения". Против этой формулировки выступила сегодня и РПЦ. С критическими замечаниями выступила в фейсбуке в том числе член комиссии по внесению поправок, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» ​Лена Альшанская:

Я не знаю, не понимаю какая в ней целесообразность.

Единственно, что могу сказать, что обеспечивать семейное воспитание и быть ребенку родителем – это некоторое внутреннее противоречие.

Родитель это тот, кто непосредственно осуществляет заботу о ребенке и его семейное воспитание.

Ну какой государство – родитель?

Теперь что изменится?

И да, значит ли это, что государство можно будет привлечь за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей?

Вот это единственное, что было бы хорошо.

Вопрос только – как это осуществить технически?

А то если можно, так это в отношении каждого второго ребенка под его родительской заботой в детских домах и интернатах надо делать. Миниум 5.35. А вообще и родительских прав лишать на каждого третьего.

Да, а посадить родителя-государство можно будет? За неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей?

По 156 на срок до трех лет?

Когда-то государство уже заботилось о детях, отбирая их у родителей – врагов народа, напоминает куратор культурных программ правозащитного общества "Мемориал" Александра Поливанова:

Продолжает веселить комментаторов и поправка о защите института брака как союза мужчины и женщины.

Федор Крашенинников

Детей уже объявили достоянием Федерации, а потом и женщин обобществлят!

Сергей Ерженков

Брак – это советский союз между мужчиной и женщиной, как верно написала Анна Монгайт. Но кощунственно забыла упомянуть в этой конструкции Бога. Божественный советский союз мужчины и женщины – вот так будет правильно.

В этом, конечно, есть какая-то ехидная улыбка истории – идиотские поправки будет проводить через парламент гомосексуальный спикер. Бог шельму метит. Когда-то граф Уваров с триадой «православие, самодержавие, народность», теперь вот Володин. Главными идеологами мракобесия оказываются люди, у которых полон шкаф скелетов.

Анна Монгайт

Брак – это божественный советский союз мужчины и женщины. (Внесла правки)

Мария Слоним

Все-таки не сделан, я считаю, важный шаг в обновлении/омоложении Конституции. Бог есть, брак между мужчиной и женщиной – тоже. Но вот скрепно было бы всё это объединить в одной статье, провозглашающей смычку между Церковью и Государством, и таким образом сделать незаконными вообще гражданские браки. Только венчание, только хардкор!

Аббас Галлямов

Решено, что в Конституции будет раскрыто понятие брака как союза мужчины и женщины. После этого логично было бы расшифровать в Основном законе и смысл понятий мужчины и женщины. Описать, например, их вторичные половые признаки.

Мало ли насколько далеко в своих попытках ниспровержения традиционных ценностей дойдёт западная толерантность. Наша Конституция должна быть ко всему готова.

Александр Морозов

За предложенными поправками встает "образ автора". Это – 65-70-летняя женщина, в прошлом учительница начальных классов, в дальнейшем депутат Госдумы от КПРФ. Женщина воспитанная, патетичная. Но страшно напуганная. В частности, она прославилась внезапным заявлением во время Олимпиады: "Девочки, не гуляйте с приезжими иностранцами!". В целом она настроена панически, потому что ежедневно "хотят отнять все": предков, брак, детей, территорию страны, русский язык, бога, победу, героизм, науку, культуру – вообще все. Все это – нуждается в защите и это нужно "куда-то записать", потому что иначе, никто не будет этого защищать и мы все будем совершенно беззащитны. То есть мы окажемся просто голыми, как вот эти "девочки перед иностранцами во время олимпиады". Вот как это панически страшно, стыдно и невыносимо!

Предложенные поправки, с точки зрения многих, выглядят настолько сумбурно, что непонятно, почему все-таки вместо них – или вместе с ними – в Конституцию не стали вносить единственный истинно верный рецепт салата "оливье" или еще какие-нибудь по-настоящему важные вещи.

Константин Калачев

Коротка у стула ножка, подпилю еще немножко. Чего мне будет не хватать в конституции после последних поправок? Упоминания, что русские защитили Европу от татаро-монголов, вещего Олега, который прибил щит на врата Царьграда, упоминания Москвы как третьего Рима, фамилии нашего нынешнего президента, который "поднял Россию с колен", первой космической державы, образа будущего, в котором Россия – единственная надежда многополярного мира и главный борец со всеми рисками и угрозами человечеству. А так "всё как у людей". Хотя у венгров, например, конституция куда поэтичнее, а конституции Индии и штата Алабама намного длиннее. У Алабамы я бы позаимствовал поправку №497, которая требует, чтобы в округе Джефферсон дворы не зарастали травой, а также положение о недопустимости покупки, владения и тренировки боевого медведя. У индусов можно перенять часть II их конституции – "Гражданство". Ибо если Россия – правопреемник СССР, то любой, родившийся на территории СССР, должен иметь абсолютное безусловное право на гражданство РФ.

С другой стороны, при всей абсурдности поправок в них просматривается отчетливый ультраконсервативный тренд, который комментаторов совсем не радует.

Игорь Эйдман

Новую государственную идеологию протащили контрабандой

Путинские поправки превратили конституцию в сборник анекдотов. Однако они далеко не так безобидно смешны, как кажется на первый взгляд. Их принятие в прямом смысле этого слова конституирует и защищает от диссидентов новую государственную идеологию (вопреки формально сохраняющемуся пока положению о ее запрете), в основе которой клерикализм, культ Победы, "Русского мира", "единства и неделимства" империи, а также гомофобия, гротескное культурно-историческое почвеничество и урапатриотизм. Под каждую из этих позиций подобрана специальная поправка.

Тех, кто не разделяет или тем более публично отрицает подобные идеи, теперь можно будет обвинить в неуважении к конституции, попытках подорвать конституционные основы государства. Чем не основа для нового тоталитаризма?

Александр Кынев

Судя по тексту поправок, призванному отвлечь внимание от намерения нынешней властной группы (с таким качеством текста слово элита к ним не подходит) править до гробовой доски, актуальным политическим лозунгом становится "Россия без маразма". С другой стороны, маразм это признак старения, за ним сами знаете что, как бы не старалась медицина. И это внушает оптимизм.

Лев Рубинштейн

Само слово «конституция» я бы тоже упразднил как слово из чуждого нашим традициям лексикона.

А вот это все, что скоро будет, – никакая не конституция, а что-то вроде Соборного уложения 1649 года с признаками Домостроя.

Надо бы вещи называть своими именами. И надо бы определиться, в каком все-таки веке существует этот наш отдельно взятый суверенно-феодальный колхоз.

Тогда, может быть, будет не так смешно и стыдно.

Стыдно многим не только за содержание поправок, но и за весь конституционный балаган последних месяцев.

Ирина Левонтина

Я вообще человек мирный и даже, можно сказать, легалистски настроенный, недолюбливаю революции, чту уголовный и разные другие кодексы. Но я не знала, до какой степени. Сама удивляюсь, как глубоко меня травмирует этот омерзительный шабаш с многократным изнасилованием Конституции. Как сказал бы Пушкин, "как человек с предрассудками, я оскорблен".

Михаил Крутихин

Чем ближе дата всенародного волеизъязвления, тем сильнее у меня рвотная реакция на бурные дебаты о поправках в чисто декоративный текст.

Да запишите вы там, в конце концов, что государствообразующими в России являются коррупция и пропаганда величия, и дело сделано. Хватит сопли разводить.

Елена Лукьянова

Мне задают вопрос, почему я не обсуждаю новые поправки. Отвечаю: профессионально обсуждать нечего. Там либо тексты, не являющиеся предметом конституционного регулирования, либо странные декларации без контроля и ответственности за их неисполнение. Оочень мягко говоря – законы юридического стихосложения не соблюдены. Ну а так, если по мелочи – для сенаторов нужен Сенат, а дети не могут быть государственным достоянием. Зачем это обсуждать?

Олег Лекманов

Знаете, что самое ужасное, и что заставляет ну, просто впасть в отчаяние?

Что мы здесь даже не обсуждаем, что мы абсолютно уверены (и правильно уверены) – эти подлые, <уродские> поправки в конституцию будут всенародно одобрены (голосование). Даже и без больших подтасовок – будут...

Так что напоследок предлагаю еще одну поправку – всё, что говорят по российскому телевизору – правда.

Леонид Гозман

Вопрос, зачем затеян весь этот «конституционный» фарс, очевиден – для обеспечения пожизненного самовластья. А почему именно сейчас, да в такой истерике?

Как ни странно, это победа общества, которое загнала власть в угол и вынудило пойти в контратаку. Гражданский контроль за выборами, акции солидарности, массовые протесты – все это убедило Путина в том, что он не может сохранить власть даже в рамках тех имитационных институтов и лицемерных правил, которые сам же и создал и считал, до поры, вполне функциональными. Он понял, что ни новая ложь, ни новая демагогия, ни уничтожение конкурентов, ни даже новая война не дадут ему победы на выборах. А значит, надо смешать фигуры на доске, отменив все правила. И это агония.