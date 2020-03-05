Десять вещей, которые обязательно надо сделать с машиной после зимы 4 5.03.2020, 9:54

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Белорусским водителям на заметку.

Многие считают, что зимой машине достается по полной, но летом условия тепличные, а раз так, чего к ним готовиться? Это не совсем так, пишет abw.by.

Летняя жара означает дополнительную нагрузку для двигателя, трансмиссии и тормозов, а сильные ливневые дожди то еще испытание для стеклоочистителей. Да и системам вентиляции и кондиционирования в это время сладко не приходится. В общем, проверок на прочность "тонких мест" хватает.

Также не стоит забывать, что автомобиль в принципе стоит проверить после зимней эксплуатации, даже если обошлось без морозов, снега и соляных растворов, как в этом сезоне. Ведь такие негативные факторы, как высокая влажность и перепады температур, все равно были, да и столбик термометра периодически опускался ниже нулевой отметки. Так что зима хоть и была намного мягче обычного, совсем без нагрузок матчасть не оставила.

Проверить и обслужить двигатель

Как ни крути, а зимой двигатель имел больше "холодных" пусков, дольше прогревался, соответственно больше работал в неоптимальных температурных режимах. Так что замена масла и фильтров по окончании сезона - неплохая идея. Впрочем, здесь надо учитывать и заложенный межсервисный интервал.

Но перед началом летней эксплуатации не помешает как минимум визуальный осмотр мотора на предмет утечек, а также проверка состояния системы охлаждения, ведь именно от ее эффективности будет зависеть "здоровье" двигателя в жаркие месяцы. Посему убеждаемся в целостности и чистоте радиатора, отсутствии утечек антифриза, работоспособности термостата и вентилятора системы охлаждения. Кстати, вы помните, что антифриз имеет ограниченный срок службы?

Не забыть про аккумулятор

Холодные пуски даже этой теплой зимой все же были, короткие городские поездки наверняка тоже. Точно ли аккумулятор успевал восстанавливать затраченную энергию? Как минимум стоит проверить уровень заряда, а также убедиться в том, что сам корпус батареи и клеммы находятся в чистоте. Если имеется доступ к банкам батареи, стоит проверить уровень и плотность электролита.

Работает ли кондиционер?

Обычно с наступлением теплых дней выявляются проблемы с кондиционером - когда им наконец-то начинают пользоваться. В прошедшем зимнем сезоне кондиционер мог работать куда чаще, так что должно обойтись без сюрпризов. Тем не менее присмотритесь-прислушайтесь, как функционирует система: нет ли посторонних звуков, вибраций? Подаваемый с улицы воздух в любом случае будет холодным, но по тому, как быстро он расправляется с запотевшими стеклами, можно понять, подсушивается он системой или нет.

Как известно, при отсутствии хладагента в системе одна лишь заправка проблемы не решит - надо искать места утечек. Нуждается в периодической проверке и конденсор, который страдает от агрессивной окружающей среды. А от длительного бездействия кондиционера может возникать внутренняя коррозия отдельных узлов, в частности компрессора. В общем, весна - самое время проверить и, если надо, привести систему кондиционирования в порядок.

Как там "дворники"?

В летний период эксплуатации "дворникам" приходится работать не меньше, чем зимой, посему стоит обратить внимание на состояние щеток. А в случае с автомобилем в возрасте еще и удостовериться в том, что трапеция стеклоочистителя находится в полностью работоспособном состоянии. У некоторых моделей это в принципе больное место, а с возрастом "закисание" шарниров - обычное дело на многих старых машинах. Главный симптом - замедление работы стеклоочистителя, особенно "на сухую". "Лечится" разборкой, очисткой, разработкой и смазкой механизма.

Гоняем "жуков"

Кстати о коррозии. Зимой она замедляется за счет низкой температуры окружающего воздуха, а с наступлением тепла пожирающий металл процесс активизируется и ускоряется. Поэтому, если вылезли новые "жуки", самое время ими заняться. Ну и напомним, что лучшая профилактика - периодическая тщательная мойка кузова, лучше всего ручная.

Подвеска и рулевое управление

На сухом асфальте скорости возрастают - подвеске и рулевому предстоит работать с большими нагрузками. Раз не было крепких морозов и сильных перепадов температур, есть шанс, что этой весной обойдется без разбитых дорог и пресловутых ямочных ремонтов, а значит, уже можно заняться ходовой частью. Проверяем целость пыльников и наличие люфтов, меняем требующие того детали.

Тормоза в порядке?

Обошлось без снега, соответственно практически не было на дорогах соли, а значит, и тормозам пришлось легче, чем в предыдущие годы. Тем не менее стоит убедиться в том, что тросы "ручника" не закисли, а направляющие суппортов не подклинивают, ведь это сказывается и на ресурсе колодок и дисков, и на экономичности автомобиля.

К тому же впереди летний сезон, во время которого тормозная система тоже будет работать с повышенной температурной нагрузкой. Поэтому смотрим тормоза и не забываем про то, что тормозная жидкость требует периодической замены или хотя бы проверки на предмет содержания в ней воды.

"Лето" подождет

Переходить на летнюю резину рекомендуется, когда температура в течение всех суток, то есть и в ночные часы, стабильно держится выше +4..5° С, а сейчас как раз близко к этому. В общем, есть соблазн отправиться на шиномонтаж, тем более что и ПДД разрешают "переобуваться" в марте. Здесь бы сослаться на опыт прежних лет, когда мы видели снег в апреле и заморозки в мае, но в этот раз вообще все иначе.

Тем не менее наш совет: подождать еще пару недель, когда и по ночам будет далеко от нулевых температур. Если же решили перейти на летние шины уже сейчас, просто внимательно следите за прогнозами погоды и принимайте меры предосторожности в случае падения температуры.

Может, пора на развал-схождение?

Проверять углы установки колес в принципе рекомендуется хотя бы раз в год или каждые 15-20 тыс. км, особенно если допуски по параметрам у автомобиля минимальные, а в процессе эксплуатации были не только ровные дороги. Разумеется, на развал-схождение стоит ехать после диагностики и ремонта подвески, уже на летних шинах.

"Летняя" комплектация

Лично у автора этих строк комплектация автомобиля зависит от сезона. Зимой в багажнике лопата, доска, канистра с "незамерзайкой" и средство для очистки стекол ото льда. Летом вместо этого появляется канистра с водой, солнцезащитная шторка и складной стул. Ну а трос, провода для "прикуривания", набор инструмента, пластиковые стяжки и армированный скотч находятся на борту постоянно.

Наш вердикт

Некоторые из мер могут показаться избыточными, некоторые из советов - банальными. Но с учетом накопленного опыта эксплуатации разных автомобилей, а также вспоминая случаи помощи на дороге другим водителям, приходишь к выводу, что лишней проверка и подготовка техники к очередному сезону не будет. Ровных дорог!