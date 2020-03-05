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В воинской части РФ произошел взрыв

  • 5.03.2020, 9:59
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В воинской части РФ произошел взрыв

Много раненых.

До пяти военнослужащих пострадали при взрыве в воинской части под Печенгой Мурманской области. Об этом сообщает портал «Severomorsk.Life».

Позже в пресс-службе Северного флота «Новой газете» подтвердили, что пятеро военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы .

ОБНОВЛЕНИЕ

Взрыв произошел во время плановых занятий по боевой подготовке из-за «грубого нарушения требований безопасности». В Северном флоте отметили, что в результате этого сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет».

Агентство «СеверПост» подтвердило со ссылкой на свои источники, что в поселок вертолетом отправили врачей из окружного госпиталя.

Печенга — поселок близ российски-норвежской границы. В нем дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада Северного Флота.


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