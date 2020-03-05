Зачем козе компьютер? 10 5.03.2020, 10:11

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Если бы на этой ферме побывал Лукашенко, у него случился бы культурный шок.

На фоне забористых комментариев правителя белорусского государства по поводу немытых коров и разваливающихся построек, опыт французских фермеров звучит как будто новости с другой планеты.

Во французском департаменте Луaр-и-Шер заводчик коз решился на «максимальную автоматизацию». Oн заверяет, что применение роботов и соответствующего программного обеспечения позволяет лучше заботиться о животных и энергосбережении, пишет EURACTIV.fr.

Паскаль Юже владеет стадом коз в 400 голов и продает их молоко местным сыроделам.

Говорят, что лень – двигатель прогресса. Для самого фермера во всей этой истории речь идет об экономии времени. Он не скрывает: «Роботы могут казаться тупыми машинами, но они дают мне время для моих любопытных и нагловатых коз, которые действительно ценят, когда о них заботятся. Хорошее питание означает хорошее молоко и, соответственно, сыр хорошего качества».

В 2002 году Паскаль купил ферму у своего бывшего хозяина и справляется с ней, задействуя всего одного помощника. И хотя козы заанской породы относительно спокойные и неприхотливые, главный секрет в том, что самые утомительные задачи выполняют машины.

Тюки сена и зеленый корм фермер раскладывает вдоль ворот сарая, который оборудован так, чтобы козы не поранились. Дополнительные корма и комбикорма распределяет компьютер и раздает робот. При этом раздача «персонализирована». Робот раскладывает необходимое количество пищевых добавок в каждую ячейку, в зависимости от потребностей коз. Это значит, заводчику больше не нужно вручную подготавливать корма и таскать тяжелые ведра. Все это берет на себя машина.

Дойка тоже автоматизирована. На каждой козе есть электронный идентификационный ошейник, то есть ее «личность» сразу же определяется, когда животное занимает место на «карусели» для доения. Не только процесс доения, но и контроль молока проводится автоматически.

Специалистов, конечно, такими трюками не удивишь. Впечатляет программная составляющая этого «козьего царства». Вся информация о каждой отдельной особи доступна через тачскрин, который сообщает о малейшей аномалии, так что фермер может быстро среагировать. Программа не хуже «гугла» собирает все данные о животном от рождения и «места проживания» в боксе до медицинской карты, не забывая при этом фиксировать качество молока и производительность.

Все это выглядит как чрезвычайно наглядная иллюстрация к теме «Два мира – два образа жизни» на фоне свежего сюжета с белорусской фермы. Ветеринар продемонстрировал журналистам болото, в котором содержат телят, поскольку в сарае может обвалиться крыша…

У французского фермера есть еще несколько находок, которые позволяют сделать хозяйство максимально энергоэффективным. Так, все молоко поступает в коллектор, который оборудован регенератором тепла, и энергия, которая уходит на охлаждение молока, используется повторно для теплоизоляции помещения зимой и для вентиляции летом.

Эффективность управления хозяйством впечатляет настолько, что об этом пишет европейская пресса. А если бы на этой ферме побывал Лукашенко, у него случился бы культурный шок.