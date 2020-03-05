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Археологи нашли королеву амазонок

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  • 5.03.2020, 10:41
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Археологи нашли королеву амазонок
Иллюстрационное фото

Уникальное открытие было сделано в Армении.

В Армении археологи нашли могилу королевы амазонок, которая погибла в ходе одного из сражений. Специалистам также удалось восстановить примерный облик древней женщины, пишет lenta.ua.

По словам ученых, захоронение было сделано во время Железного века. Судя по другим артефактам, обнаруженным рядом с гробницей, женщина была воительницей, так как вместе с ней в саркофаге находились древняя броня, несколько мечей и дубина с заостренным наконечником.

«На останках можно также заметить характерные повреждения, говорящие о причинах смерти. Не исключено, что она была повержена в бою. Само захоронение представляет собой саркофаг больших размеров с площадью примерно в 4 квадратных метра», - рассказали ученые.

Специалистам из Национальной академии наук Армении также удалось восстановить примерный облик воительницы, имевшей почти 2 метра роста. Она имела широкий таз, характерный для женщины, родившей нескольких детей. Также при жизни она получила несколько переломов рук и ребер, но причиной смерти стал удар тупым предметом в область головы. Уникальная находка была сделана на территории некрополя Бовер I в Лорийской области. В настоящее время останки находятся на лабораторных исследованиях.


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