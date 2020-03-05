Фотофакт: Детализированная съемка дачи и резиденции Лукашенко 17 5.03.2020, 10:46

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Вид сверху.

По заказу Государственного комитета по имуществу в сентябре прошлого года была проведена ортофотосъемка Минска и прилегающих территорий. Ее особенность – высокая детализация.

То есть объекты можно рассмотреть сверху лучше, чем на других картах, сделанных со спутника. Правда, многие из них оказались размыты – такие как Дворец Независимости, Министерство обороны, Управление военной контрразведки КГБ.

Но «дачи» в Дроздах и Заславле еще доступны для просмотра с карт, пишет gazetaby.com.

На участке в Дроздах кроме вертолетной и спортивных площадок неплохо видно и благоустройство. У здания дома находится объект, похожий на фонтан. Около другого участка – детская площадка.

А вот как сверху выглядит территория государственной резиденции «Заславль», где Лукашенко любит в неформальной обстановке принимать других глав государств (здесь неоднократно бывал Владимир Путин).

Почему-то рядом с бассейном не оказалось беседки, которую главе Беларуси подарил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. За пару месяцев до съемки она была на месте.