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Еще один круизный лайнер изолировали из-за коронавируса

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  • 5.03.2020, 10:58
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Еще один круизный лайнер изолировали из-за коронавируса

На борту находятся три тысячи человек.

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся около 3000 человек, изолирован у берегов Калифорнии. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Лайнер выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу. Однако команде пришел указ срочно вернуться в порт отправления. Причина - у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию. Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался.

Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту теперь есть симптомы гриппа.

На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус, чтобы проверить людей, которые могли контактировать с зараженными, и тех, кто чувствует недомогание.


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