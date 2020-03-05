И снова — девальвация 6 5.03.2020, 11:05

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Чего ждать белорусам от экономики в 2020 году.

Правительство обещало, что за 2020 год белорусский ВВП вырастет на 2,8%. Однако неудачный первый квартал практически похоронил все планы Совмина, пишут banki24.by Что будет происходить в экономике в нынешних условиях?

Согласно целевому сценарию властей экономика в 2020 году должна вырасти как минимум на 2,8%. Это прописано во всех основных документах прогноза социально-экономического развития.

Первый документ — указ № 401, второй — постановление правительства № 921, третий — постановление Минэкономики № 1.

Относительно подробно источники достижения заявленных 2,8% роста прописаны только в постановлении Минэкономики. Согласно этому документу рост ВВП должен ускоряться каждый квартал, чтобы на исходе года достичь заявленного ориентира.

В 1-м квартале чиновники ожидали рост на 0,7%, за 1-е полугодие — на 1,6%, за 9 месяцев — на 2,2%. Сейчас очевидно, что итоги первого квартала будут далеки от планов правительства. Даже Минэкономики в последних публичных оценках не ждет роста ВВП.

Официальные планы правительства предусматривают рост экспорта товаров и услуг на 3,6%. Если ситуацию с дефицитом поставок нефти из РФ не удастся урегулировать во 2-м квартале, про эти проценты смело можно забывать.

В течение всего 1-го квартала Нафтан и Мозырский НПЗ будут загружены сырьем примерно вполовину от того, что было прописано в индикативном балансе на 2020 год. Напомним, Беларусь и Россия ранее договорились, что в 2020-м наша страна получит 24 млн тонн нефти из РФ.

То, что сейчас происходит с импортом нефти, негативно отражается на результатах сразу нескольких отраслей — нефтепереработки, нефтехимии, оптовой торговли и трубопроводного транспорта. С нефтепереработкой и нефтехимией все ясно: главные предприятия — оба НПЗ плюс Полимир.

Отрицательная динамика в оптовой торговле связана с тем, что в числе главных экспортных товаров ранее выступали нефть и нефтепродукты, а также калийные удобрения. Судя по результатам января—февраля, с обоими компонентами экспорта все мягко говоря неважно. И наконец, трубопроводный транспорт занимается импортом и транзитом нефти и газа.

По газу в 2020 году сохранены объемы 2019-го, а вот по импорту нефти на НПЗ «усушка и утруска» может достигать 50%. На 2020 год власти заложили, что обороты оптовой торговли вырастут на 3,9%. При этом правительство учитывало, что будет некоторое снижение экспорта калийных удобрений — с 10,4 до 9,96 млн тонн.

Правда, если Белорусская калийная компания не заключит контракт на 2019/2020 сельхозгод с Китаем, шансы просесть по хлоркалию еще ниже довольно высоки. Остается надеяться на какое-то соглашение с покупателями из КНР после 30 июня — на 2020/2021 год. Ложку дегтя добавляет разбушевавшийся коронавирус.

Из-за эпидемии временно парализована часть китайской экономики, что негативно отражается на мировой торговле. Минэкономики разложили прогнозный экономический рост на две компоненты — внутреннюю и внешнюю. Чтобы выйти на ожидаемый результат в 2020 году, за счет внутреннего спроса к ВВП должно добавиться 1,3%, за счет внешнего — 1,5%.

Понятно, что большинство вопросов сегодня именно к оценке внешнего спроса. Будет хорошо, если динамику на внешних рынках удастся свести хотя бы в нуль. Еще одна нереалистичная предпосылка в прогнозе — изменение числа занятых в экономике. С упорством, достойным лучшего применения, чиновники который год подряд планируют рост этого показателя.

В 2020 году нужно увеличить количество занятых на 0,2%. Между тем, сокращение занятости в белорусской экономике не останавливается с лета 2011 года. Если подытожить, то неплохим вариантом на 2020 год пока видится рост ВВП в пределах 1%. В негативном сценарии в Беларусь вернется экономическая рецессия.