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В США наградили этническую казашку, бежавшую из Синьцзяна

  • 5.03.2020, 11:09
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В США наградили этническую казашку, бежавшую из Синьцзяна

Премию вручили Майк Помпео и Мелания Трамп.

Сайрагуль Сауытбай, этническая казашка из Синьцзяна, которая сбежала из Китая и стала одной из первых, кто рассказал о «лагерях перевоспитания» и преследованиях, которому подвергаются мусульманские меньшинства в этой стране, 4 марта была награждена в США международной женской премией «За мужество». Церемония прошла в Вашингтоне, награду Сауытбай вручили госсекретарь США Майка Помпео и жена президента США Мелания Трамп, передает «Настоящее время».

«Ее разлучили с семьей, пытали, заключали в тюрьму, ей грозила смертная казнь из-за того, что она имела мужество говорить правду, — сказал на вручении награды Майк Помпео. — Она стала одной из первых жертв, открыто заговоривших о репрессиях Коммунистической партии Китая в отношении мусульманских меньшинств. Она смело сообщала информацию о синьцзянских лагерях и продолжает вдохновлять других бывших узников и их семьи на то, чтобы они рассказали миру свои истории».

Сайрагуль Сауытбай была государственным служащим в Китае, состояла в Коммунистической партии и сама работала в «лагере политического перевоспитания», поэтому далеко не сразу решилась на побег.

В 2016 году в Казахстан переехали ее муж и дети. Сама женщина бежала из Китая в апреле 2018 года: она смогла пересечь границу и попросила убежища в Казахстане.

В суде в Алма-Атинской области она дала показания о том, что тысячи этнических казахов, уйгуров и других мусульман в провинции на северо-западе Китая подвергаются «идеологической обработке» в «лагерях политического перевоспитания», и что ее саму вынудили обучать инструкторов для таких лагерей.

Несмотря на ее показания, и слова о том, что власти Китая не выпускали ее из страны, а в случае депортации в Китай ее ждут пытки, в октябре 2018 года власти Казахстана отказались предоставить Сайрагуль статус беженца и признали ее виновной в незаконном пересечении границы. Казахстан продолжает занимать подчеркнуто нейтральную позицию по отношению к происходящему в Китае с уйгурскими и казахскими меньшинствами, подчеркивая, что это «внутреннее дело страны».

Однако казахстанский суд также не стал депортировать Сауытбай в Китай. Это впоследствии дало семье возможность уехать в Швецию, которая предоставила Сайрагуль убежище.

В этом году премия «За мужество» была присуждена представительницам 11 стран. В своей речи Мелания Трамп сказала, что каждая из награжденных женщин «проявила смелость и рисковала своей жизнью, чтобы помочь другим».


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