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Исландский футболист БАТЭ: Есть желание устроить с фан-сектором клич викингов

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  • 5.03.2020, 11:14
Исландский футболист БАТЭ: Есть желание устроить с фан-сектором клич викингов
Виллюм Тор Виллюмссон

Виллюм Тор Виллюмссон рассказал о своем взаимодействии с болельщиками.

Об этом исландский хавбек БАТЭ Виллюм Тор Виллюмссон рассказал "Трибуне":

- Иногда белорусы меня уже узнают на улицах. В середине сезона на "Востоке", в районе, где я живу сейчас, подошел маленький ребенок, потом как-то в центре города тоже ребенок обратил внимание. Попросили автограф, сфотографироваться. Приятно, что меня знают уже. Взрослые болельщики? Нет, они никогда не подходили.

Если еще говорить о людях, то, вот, например, со своими соседями я не знаком. Довольно долго уже живу в квартире, но с соседями не пересекался и не общался. Хотя в Исландии все друг друга отлично знают, прекрасно общаются. Всегда стараются познакомиться. Это, кстати, еще одно отличие белорусов от исландцев.

Есть еще разница и в том, как народ критикует, например, футболистов. Насколько знаю, в Беларуси болельщики если начинают "поливать", то делают это активно и порой очень жестко. А вот в Исландии такого нет. Конечно, встречаются недовольства, но не сказал бы, что так уж тотально и жестко критикуют. Наверное, даже 50 на 50. Хватает и претензий, и конструктивных мнений.

Поливали» ли меня в БАТЭ? Ну, я не узнавал, что обо мне пишут в интернете. Надеюсь, хорошее :). В Исландии обо мне отзывались неплохо.

Кстати, у меня есть желание устроить с фан-сектором БАТЭ клич викингов, знаменитое "Ху!" В Исландии сейчас редко такое можно услышать, все-таки крупных спортивных событий в последнее время не много. Но вот я мечтаю проделать это вместе с болельщиками БАТЭ. Правда, в команде еще никому об этом не говорил. Поддержат ли меня? Вот этого не знаю, посмотрим.


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