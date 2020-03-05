Египет вводит визы для туристов 4 5.03.2020, 11:32

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Фото: AFP

Они будут выдаваться сроком на пять лет.

В Египте вводятся туристические визы с 1 июня 2020 года. Об этом сообщает Egyptian Streets.

Визы вводят по распоряжению премьер-министра страны Мустафы Мадбули сроком на пять лет.

С лета туристы смогут неоднократно въезжать в страну, максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.

Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз. Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние, самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере $10.