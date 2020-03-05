Рынок нефти дрогнул после демарша России на переговорах с ОПЕК 5 5.03.2020, 11:42

4,158

Фото: Reuters

Чем это чревато для российского бюджета?

Второй день переговоров крупнейших нефтедобывающих государств в Вене о мерах по спасению упавшего на 25% рынка оказался безрезультатным, пишет finanz.ru.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, куда входят министры крупнейших стран-участниц соглашения, включая Россию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, закончилось без принятия совместной резолюции.

Как сообщает «Интерфакс», переговоры были прерваны демаршем российской делегации, которая во главе с министром энергетики Александром Новаком покинула зал до окончания встречи.

По словам источника ТАСС, Россия снова отказалась от предложения дополнительно сократить нефтедобычу, чтобы не допустить избытка на рынке, страдающем от падения спроса.

Саудовская Аравия и ее ближневосточные союзники предложили убрать с рынка еще 1,5 млн баррелей в сутки, рассказал Reuters один из делегатов. Но Москва фактически поставила партнерам ультиматум: либо сокращать добычу самостоятельно, либо пойти на российское предложение. Оно заключается в том, чтобы просто продлить сделку до конца года и не менять квоты.

Отказ России присоединиться надавил на нефтяные котировки, констатирует финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж. Фьючерсы на Brent за два часа спикировали на 1,5 доллара, или 2,8%, растеряв весь рост первой половины дня и завершив день на отметке 51,56 (-0,55%). Контракты на WTI, днем дорожавшие до 48,4 доллара, падали ниже отметки 47.

Российскую позицию на переговорах поддерживает Казахстан, говорит источник ТАСС: после ухода Новака министры пытались уговорить казахских представителей, но тщетно.

Рынок нефти начинал год выше 70 долларов за баррель Brent, и с тех пор за 38 торговых сессий котировки обвалились на 26,5%. Причиной стал «внезапный и мгновенный шок спроса», констатирует глава сырьевых исследований IHS Markit Джим Букхард.

По оценке Goldman Sachs, на пике эпидемии потребление «черного золота» в Китае падало на 4 млн баррелей в сутки, а на данный момент недотягивает 2,1 млн баррелей до показателей начала года.

«Рынок ждет сокращения добычи как минимума на 1 млн баррелей в день», - говорит Радж. Экономный вариант, который обсуждался в среду, со снижением на 0,6 млн баррелей «будет воспринят как недостаточный», соглашается аналитик Medley Global Advisors Мохаммад Дарваза. В худшем случае цены могут обрушиться до 30-40 долларов, прогнозирует Райффазенбанк.

Несмотря на раздор между Москвой и Эр-Риядом, полный развала соглашения ОПЕК+ маловероятен, считает Радж: «Но уклонение России от дополнительных квот поставит ОПЕК в очень неудобное положение, когда им придется решать: либо уменьшать добычу самостоятельно, либо позволить ценам рухнуть».

На китайском рынке страдают все. Саудовская Аравия была вынуждена на 0,5 млн баррелей в день сократить план отгрузки на март. Россия, по данным ЦДУ ТЭК, зафиксировала провал нефтяного экспорта в КНР на 35% за февраль.

Скорее всего, российская делегация пытается выторговать себе как можно меньшую квоту, считает аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. По похожему сценарию проходили заседания в прошлом году, когда Россия сначала противилась, но в последний момент соглашалась.

Вступать в войну с американскими сланцевиками за долю на рынке России вряд ли по карману: цена Urals в Европе уже почти неделю держится ниже 50 долларов за баррель. «Нефть уже в опасном для российского бюджета диапазоне. Давление на рубль и ОФЗ может заметно возрасти. А если еще и развалится сделка ОПЕК+, то рублевые активы ждут серьезные неприятности», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.