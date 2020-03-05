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Власти хотят ввести нововведения по минимальной зарплате

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  • 5.03.2020, 11:58
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Власти хотят ввести нововведения по минимальной зарплате

Минимальный потребительский бюджет отменят.

Со следующего года власти хотят отменить такой показатель, как минимальный потребительский бюджет. После этого придется изменить и некоторые другие законы: например о минимальной зарплате, пишет tut.by. Сейчас она зависит как раз от величины минимального потребительского бюджета. Власти хотят «минималку» привязать к другим параметрам.

С 1 января этого года минимальная зарплата в Беларуси составляет 375 рублей.

Для ежегодного определения размера месячной минимальной зарплаты сейчас применяют минимальный потребительский бюджет. Правительство ежегодно при разработке прогноза социально-экономического развития определяет соотношение размеров месячной «минималки» и минимального потребительского бюджета, «обеспечивая ежегодное сближение их размеров».

Так как в Беларуси хотят отказаться от такого социального норматива, как минимальный потребительский бюджет, соответственно его не смогут применять и для расчета «минималки». Сейчас власти думают над тем, к какому параметру привязать ее размер.

Размер «минималки» сейчас устанавливают с учетом экономических возможностей республиканского и местного бюджетов, а также нанимателей, уровня занятости и производительности труда, роста потребительских цен и уровня номинальной начисленной зарплаты по стране. Также в течение года минимальную зарплату могут индексировать с учетом инфляции. Если зарплата работника недотягивает до минимальной и он работает на полную ставку, наниматель обязан доплатить до «минималки». При этом в коллективном договоре может быть прописан другой уровень минимальной зарплаты на предприятии, но он не может быть ниже общеустановленного.


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