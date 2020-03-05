закрыть
5 марта 2020, четверг, 12:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Минские маршрутки чутко отреагировали на коронавирус

4
  • 5.03.2020, 12:12
  • 2,302
Минские маршрутки чутко отреагировали на коронавирус

У столичных перевозчиков появилась дополнительная услуга.

На некоторых маршрутах белорусской столицы пассажирам, которым это необходимо, предлагаются антибактериальные салфетки, пишет gazetaby.com.

Напомним, по состоянию на 4 марта у Минздрава Беларуси на контроле по коронавирусу находились 14500 человек. В их число входят те, кто находился в окружении 6 человек, у которых обнаружен коронавирус, а также граждане, прибывшие из стран, где были выявлены вспышки заражения COVID-19 .


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич