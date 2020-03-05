Минские маршрутки чутко отреагировали на коронавирус 4 5.03.2020, 12:12

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У столичных перевозчиков появилась дополнительная услуга.

На некоторых маршрутах белорусской столицы пассажирам, которым это необходимо, предлагаются антибактериальные салфетки, пишет gazetaby.com.

Напомним, по состоянию на 4 марта у Минздрава Беларуси на контроле по коронавирусу находились 14500 человек. В их число входят те, кто находился в окружении 6 человек, у которых обнаружен коронавирус, а также граждане, прибывшие из стран, где были выявлены вспышки заражения COVID-19 .