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Экс-директор «Динамо» о «зубрах»: Не в ту скотину корм

  • 5.03.2020, 12:16
Экс-директор «Динамо» о «зубрах»: Не в ту скотину корм
Олег Иванов

Олег Иванов продолжает критиковать провальное выступление минских хоккеистов в КХЛ.

Бывший спортивный директор хоккейного «Динамо Минск» Олег Иванов поделился в Instagram мнением о развитии своего бывшего клуба.

«Глупо давать прогнозы на следующий сезон. В преддверии этого, уже канувшего в лету, придворные соловьи пели такие дифирамбы – «мама,не горюй!»...

Что получили по итогу? «Средний палец» и «слезы с двух глаз»... И поверьте, никого это не радует! Ни-ко-го!!! Я имею ввиду людей, действительно переживающих за наш хоккей, конечно.

Есть очевидный факт. Отрицать который невозможно. За годы скитаний по просторам КХЛ, «зубры» сожрали столько зелени, что даже диванным дуракам понятно – не в ту «скотину» корм... Двенадцать лет мимо ОИ, «лифт» в ЧМ, «убожество» в КХЛ и посредственный внутренний чемпионат...

Что имеем,то имеем. А может, просто кто-то «имеет» всех нас?...» – написал Иванов в своем Instagram.


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