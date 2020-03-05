Как развить у себя небывалый иммунитет 3 5.03.2020, 12:32

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Названы восемь способов, которые реально работают.

Иммунитет — удивительная вещь. Все знают, что он у нас есть и что он жутко важный. Кто-то уверен, что он прячется в кишечнике (спасибо рекламе). Кто-то вспоминает что-то про лимфоузлы. Кто-то с честными глазами может сказать, что иммунная система — это штука посильнее «Фауста» Гете, и будет прав.

Но как бы кто ни относился к иммунитету, большинство уверено, что его надо укрепить или повысить. В общем, сделать что-то такое, чтобы он защитил нас от всего на свете: и от гриппа, и от усталости. Некоторые вспоминают, что и от рака что-то там помогает, пишет lifehacker.ru.

Главный секрет иммунитета в том, что это не единый орган, а целая система. И даже не система органов. Иммунитет гораздо сложнее, чем, допустим, сердечно-сосудистая система. Он работает даже на уровне клеток.

И не существует никаких исследований, которые хоть как-то доказали бы, что та или иная таблетка, та или иная трава, та или иная привычка обязательно укрепят ваш иммунитет.

И все же за годы исследований у ученых накопилось много данных, которые говорят: да, здоровый образ жизни помогает иммунной системе противостоять болезням. Но что именно они подразумевают под здоровым образом жизни? Всего восемь скучнейших правил.

1. Не курить

Во рту курильщика создается настоящий очаг воспаления, которое отвлекает на себя иммунную систему. Курильщикам проще получить заболевания, даже такие серьезные, как туберкулез.

Про остальные ужасы и думать не хочется, но придется: курение вызывает рак. А все потому, что работает против иммунитета. Хотите повысить иммунитет — бросьте курить.

Как бросить курить: 11 лучших способов, по мнению ученых →

2. Не пить (хотя бы не перепивать)

Как повысить иммунитет: Не пить (хотя бы не перепивать)

Опыты показали, что алкоголь может подавлять активность противоопухолевого иммунитета, увеличивает риск рака толстой кишки и болезней печени.

В общем, не хотите рака — не пейте, иначе отключите противоопухолевый иммунитет.

3. Есть много овощей и фруктов

Если вы уже и так не курите и не пьете, ешьте овощи и фрукты. Звучит смертельно скучно. Тем более что есть надо не какие-нибудь особенные ягоды годжи или тапиоку, а все, что попадется.

И чеснок можно, и имбирь, и лимоны. Все это поможет, но только если вы закусываете ими нормальный обед из белого мяса и кучи овощей.

Фрукты и овощи даже помогают лучше реагировать на некоторые прививки.

4. Спать

Самый, наверное, простой и очевидный способ повысить иммунитет — высыпаться. Если вы часто болеете — то горло прихватит, то сопли потекут, — вы, наверное, мало спите.

Исследования показали: люди, которые высыпались всласть даже на прививку от гриппа реагировали лучше недосыпавших.

5. Заниматься спортом

Спорт помогает сразу в нескольких направлениях. Во-первых, спортсмены и правда меньше болеют. Во-вторых, спорт регулирует режим сна (а про него мы уже сказали). В-третьих, спорт помогает бороться с ожирением. При чем тут ожирение? При том, что это еще один фактор.

6. Держать вес в пределах нормы

Дело в том, что жировая ткань не просто так лежит на животе и на внутренних органах и иногда колышется. Она вырабатывает гормоны. Немного гормонов. Но именно они способствуют воспалительным процессам в организме.

То есть лишний вес создает невидимую, но ощутимую нагрузку на иммунитет. И ресурсы тратятся на борьбу не только с внешними захватчиками, но и со своим же организмом.

7. Не нервничать

Как повысить иммунитет: Не нервничать

О том, как не нервничать и сохранять спокойствие в любой ситуации, даже если вокруг рушится мир, на Лайфхакере есть сотни материалов. Так что, когда подкрадываются тревожные мысли, прочитайте новую статью, успокойтесь и подумайте о том, что вы только что немного укрепили иммунитет.

А если серьезно, то гормоны стресса и правда нарушают работу иммунной системы, так что не давайте им шанса — учитесь расслабляться и иногда говорить: «Да пошло оно все». Это не самый худший метод поддержания иммунитета.

8. Не нарываться на инфекции

Это поможет если не повысить иммунитет, то хотя бы поберечь его. Достаточно, например, делать прививки от гриппа, мыть руки, не покупать подозрительные продукты, проветривать комнаты и вовремя лечить зубы и другие проблемные места.

В общем, справляйтесь с тем, с чем можете, снимите бактериальную и вирусную нагрузку с иммунитета.