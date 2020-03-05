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Европейские страны создали Кибернетические силы для противостояния российским хакерам

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  • 5.03.2020, 12:59
Европейские страны создали Кибернетические силы для противостояния российским хакерам

Их возглавила Литва.

Шесть европейских государств учредили Кибернетические силы ЕС во главе с Литвой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соглашение закрепляет постоянный механизм «присутствия одной страны в суверенном киберпространстве другой страны», определяет правовой статус, предусматривает конкретные процедуры и обязательства сотрудничества.

Меморандум о соглашении подписали Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния. В соответствии с соглашением, международная команда специалистов будет нести дежурство в разных странах, чтобы иметь возможность в любое время среагировать на кибератаку. Команда будет сформирована из гражданских и военных экспертов.

«Это четкий конкретный пример того, как страны ЕС невоенными средствами могут содействовать повышению безопасности Европы, поддерживать усилия в деле обороны и сдерживания», — цитирует агентство министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

Именно Литва выступила с инициативой создания таких сил в 2017 году. В прошлом году прошли первые учения, а с начала этого года уже несёт дежурство международная команда из специалистов из Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии. Киберсилы смогут реагировать на инциденты в подписавших соглашение странах, а также в странах-наблюдателях — этот статус получили Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

В прошлом месяце Литва заявила, что в киберпространстве страны прослеживается вредительская деятельность кибернетических мощностей России и Китая. В традиционной оценке угроз нацбезопасности отмечено, что самую большую угрозу для информационных систем представляет кибершпионаж разведывательных служб России.


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