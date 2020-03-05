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Второй больной с коронавирусом в Витебске тоже вернулся из командировки в Италию

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  • 5.03.2020, 13:03
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Второй больной с коронавирусом в Витебске тоже вернулся из командировки в Италию
Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Что известно о распространении заболевания на севере Беларуси.

По состоянию на утро 5 марта в боксированном отделении Витебской областной инфекционной больницы находятся 18 человек. Среди них — два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Это жители Витебска, которые были в командировке в Милане, сообщил tut.by начальник облздрава Юрий Деркач.

Напомним, по данным на 2 марта, в стране было три случая коронавируса: два в столице, один — в Витебске.

В Витебске тогда госпитализировали 26 человек, контактировавших с дизайнером мехового комбината, у которой подтвердили коронавирус. Это ее коллеги, члены семьи, а также те, кто был с ней вместе в командировке в Италии.

4 марта Минздрав сообщил, что в Беларуси уже 6 случаев коронавируса: четыре — в Минске, два — в Витебске.

По состоянию на утро 5 марта в боксированном отделении областной «инфекционки» находятся уже 18 человек. Среди них — два пациента с коронавирусом. Второй заболевший — также из числа тех, кто ездил в феврале в командировку в Италию. На выставке в Милане, кроме дизайнера мехового комбината, находились еще сотрудники обувных предприятий «Белвест» и «Марко».

— Второй инфицированный — из той же группы людей, вернувшихся из командировки в Италию и тесно контактировавших друг с другом. Он был госпитализирован в областную инфекционную больницу в то же время, когда и первый. То есть пациенты были изолированы раньше, чем вирус начал выделяться из организма, — пояснил глава облздрава Юрий Деркач.

Семья дизайнера мехового комбината — муж и четверо детей — имеет отрицательные результаты тестов. Все благополучно и в семье второго инфицированного.

Клинических проявлений заболевания нет и у других госпитализированных. Через 14 дней они еще раз пройдут тестирование, и при отрицательном результате их выпишут домой.

Напомним, в витебских гимназии № 1, средних школах № 44 и № 4 четыре класса (два первых, шестой и восьмой) переведены на две недели на домашнее обучение. Карантина ни в одной школе нет.

На вокзалах, в магазинах, торговых центрах и других людных местах в Витебске устанавливают дозаторы с антисептиками.

В пунктах пропуска на границе «Григоровщина» и «Урбаны» используют тепловизоры и бесконтактные термометры. Въезжающие в Витебскую область проходят санитарно-карантинный контроль. У людей, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Иран, Италия, Южная Корея), берут материал для лабораторного исследования на наличие коронавируса, сообщают «Витебские вести».

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Дизайнер витебского предприятия и ее коллеги прибыли из Италии.

В Беларуси по состоянию на 4 марта зарегистрировано 6 случаев коронавируса: четыре — в Минске, два — в Витебске.

Куда звонить при подозрениях?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру: +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.


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