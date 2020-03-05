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Нефтехимическим хозяйством Беларуси займется специалист по лесу

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  • 5.03.2020, 13:08
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Нефтехимическим хозяйством Беларуси займется специалист по лесу
Юрий Назаров
Фото: БелТА

Лукашенко перекладывает свои провалы на правительство.

Недовольный положением в нефтегазовой сфере Беларуси Александр Лукашенко освободил с занимаемой должности вице-премьера Игоря Ляшенко, курировавшего это направление, «в связи с переходом на другую работу», пишет «Независимая газета».

Новым ответственным за нефтехимическое хозяйство страны Лукашенко другим своим указом назначил Юрия Назарова, известного в Беларуси специалиста по лесному хозяйству, поработавшего и заместителем управделами Лукашенко. На очередном совещании, посвященном импорту нефти, Лукашенко также еще раз поручил найти новых поставщиков и обеспечить логистику для получения черного золота.

Лукашенко повторил свое заявление о том, что некоторые страны привыкли решать вопросы давлением на партнера, но в таком положении дел неожиданно обвинил руководство Беларуси. «Дело ведь не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Но еще и в том, что мы сами виноваты – не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам», – заявил Лукашенко, подчеркнув, что «в настоящий момент страна недополучает около 1 млн т сырья ежемесячно».

Лукашенко потребовал представить ему план по снижению зависимости ВВП от поставок нефти: «Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках, не имеем долгосрочных альтернативных источников, притом что именно сегодня нефть мгновенно дешевеет». Лукашенко дал понять, что вполне представляет проблему, связанную с поставкой нероссийской нефти, но оставаться на месте нельзя. По его словам, одними только договорами вопросы транспортировки нефти не решить: «Нам необходимы комплексные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность совместных проектов с иностранными компаниями – собственниками сырья». Лукашенко напомнил альтернативные маршруты: по украинскому нефтепроводу Броды–Одесса и балтийские порты.

По мнению Лукашенко, у Беларуси есть близкие рынки, но нужна логистика. «Мы за последние месяцы многое проработали по поставкам нефти. Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% с Балтики и Одессы. У нас будут три источника», – цитирует его агентство БелТА.

При этом Александр Лукашенко заявил, что логистику балтийского направления необходимо улучшить – наладить поставки по трубопроводам. «Это же не проблема построить. Там, кстати, уже есть пара труб, которые нас бы устроили, если привести их в порядок и договориться с балтийскими государствами по этим трубам», – считает Лукашенко, напомнив по ходу, что серьезную помощь в решении нефтяных проблем можно ожидать от США: «С госсекретарем я на эту тему говорил – помочь с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил нефть по конкурентным ценам. И на Мюнхенской конференции прозвучало заявление: они выделили нам 1 млрд долл. для строительства объектов логистики, чтобы нефть получать. Мы можем рассчитывать, что получим от них самые дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам нужна пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого! Полтора-два года, не больше! И 100–120 млн долл. мы сами найдем на эти перемычки. Надо просто шевелиться», – заявил Лукашенко, и, пожалуй, стала понятна причина его кадровых решений.

Ситуация в нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси остается сложной. В начале упомянутого совещания премьер-министр Сергей Румас в очередной раз сообщил о фактическом отсутствии прогресса. По его словам, с конца прошлого года нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси работают в лучшем случае в половину своих возможностей. «Объем переработки нефти в январе–феврале 2020 года составил 1 млн 850 тыс. т нефти. «Нафтан» – 892 тыс. т, Мозырский НПЗ – 962 тыс. т. Это менее половины мощностей НПЗ», – доложил он. После чего и выступил Лукашенко, завершив свою речь требованием шевелиться.


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