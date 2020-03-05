80 лет назад советские власти расстреляли пленных польских офицеров в Катыни 13 5.03.2020, 13:22

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Польские исследователи полагают, что некоторые жертвы были убиты на территории Беларуси.

5 марта 1940 года в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) советские власти начали массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, пишет сайт belsat.eu. Согласно архивным документам, всего расстреляли 21 857 человек. Преступление получило название Катынские расстрелы.

После нападения СССР на Польшу в 1939 году в советском плену оказалось около 15 тысяч польских офицеров и военных. Весной 1940 года Председатель НКВД СССР Лаврентий Берия предложил Сталину расстрелять пленных. Позже это решение оформили соответствующим постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 марта 1940 года. Расстрелы проводились, в том числе, в Катынском лесу.

Историки обнаружили захоронения польских граждан во многих лагерях НКВД. Массовые расстрелы офицеров происходили в Козельском, Старобельском, Осташковском лагерях, а также в тюрьмах в западных областей Украины и Беларуси. Преступления, которые происходили весной 1940 года получили название «Катынский расстрел». Сталинские каратели расстреляли 21 857 польских офицеров.

В 1990-м году Главная военная прокуратура СССР возбудила уголовное дело, которое было прекращено в 2004-м. Из 183 томов дела, польской стороне были переданы 67. Остальные, по словам российской стороны, содержали государственную тайну.

Убитые в Катыни не были признаны жертвами репрессий, дело об их реабилитации было приостановлено.

Польские исследователи полагают, что некоторые жертвы катынских расстрелов (около 3800 человек) были убиты на территории Беларуси и похоронены в Куропатах. Но официальный Минск опровергает наличие «белорусского катынского списка».