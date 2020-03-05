Артем Милевский: Была уверенность, что наши доиграют матч до победы 2 5.03.2020, 13:33

Артем Милевский

Нападающий брестского «Динамо» признался, что не уснул бы, если бы из-за него команда проиграла.

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о победе в «Париматч-Суперкубке».

– Мужикам спасибо большое. Не было сильного волнения. Отдельный эпизоды были... Как-то была уверенность в том, что наши доиграют матч до победы. Не знаю почему.

Внутри я, конечно, переживал. И не хотелось, чтобы действительно из-за меня не дай бог какие-то пенальти были и по итогу бы проиграли. А то я бы сегодня не уснул бы, – сказал Милевский в эфире YouTube-канала «ЧестнОК», сообщает tribuna.com.