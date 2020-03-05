закрыть
5 марта 2020, четверг, 14:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Артем Милевский: Была уверенность, что наши доиграют матч до победы

2
  • 5.03.2020, 13:33
Артем Милевский: Была уверенность, что наши доиграют матч до победы
Артем Милевский

Нападающий брестского «Динамо» признался, что не уснул бы, если бы из-за него команда проиграла.

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о победе в «Париматч-Суперкубке».

– Мужикам спасибо большое. Не было сильного волнения. Отдельный эпизоды были... Как-то была уверенность в том, что наши доиграют матч до победы. Не знаю почему.

Внутри я, конечно, переживал. И не хотелось, чтобы действительно из-за меня не дай бог какие-то пенальти были и по итогу бы проиграли. А то я бы сегодня не уснул бы, – сказал Милевский в эфире YouTube-канала «ЧестнОК», сообщает tribuna.com.


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич