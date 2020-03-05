Ученые: Пчелы разговаривают на разных диалектах 5.03.2020, 13:34

Насекомые из разных регионов не поймут друг друга.

То, что у медоносных пчел может быть танцевальный язык, было впервые предложено в 1940-х годах лауреатом Нобелевской премии Карлом фон Фришем и его учеником Мартином Линдауэром. Более поздние эксперименты, однако, вызвали сомнения в существовании языка танца и существования диалектов. Новые результаты теперь доказывают, что Фриш и Линдауэр были правы. Два пионера поведенческих исследований также были правы, объяснив, почему танцевальные диалекты вообще существуют, пишет «Хайтек».

Танцевальный язык медоносных пчел является уникальной формой символического общения в животном мире. Например, когда пчела обнаружила цветущее вишневое дерево, оно возвращается в улей. Там она с помощью танца сообщает другим, в каком направлении находится источник пищи и как далеко.

Частью танца является так называемая «беговая дорожка», в которой пчелы энергично трясут брюшком. Направление движения виляющей пчелы указывает направление назначения относительно положения солнца, в то время как продолжительность виляния указывает расстояние.

По мере того, как расстояние от источника пищи до гнезда увеличивается, продолжительность виляния линейно увеличивается. Однако это увеличение отличается для разных видов пчел. Это было показано в экспериментах, проведенных исследовательской группой на юге Индии.

Там были изучены три вида пчел с разными радиусами действия. Восточные пчелы (Apis cerana) летят на расстоянии около одного километра от гнезда. Карликовые пчелы (Apis florea) летают до 2,5 километров, гигантские пчелы (Apis dorsata) около трех километров.

Противоположные отношения применяются и для увеличения продолжительности виляния. Например, если источник пищи находится на расстоянии 800 метров, у восточной медоносной пчелы будет намного большее виляние, чем у карликовой пчелы, а у последней будет более длинное виляние, чем у гигантской пчелы. Чтобы сообщать о еде на одинаковом расстоянии, каждый вид использует свой собственный танцевальный диалект. При этом корреляция между ареалом добычи и танцевальным диалектом была подтверждена при рассмотрении видов медоносных пчел, обитающих в Англии, Ботсване и Японии.

Изначально же исследователи выбрали Индию, потому что у нее есть преимущество в том, что все три вида пчел живут в одном и том же районе, так что их танцевальные диалекты можно легко сравнить.

Результаты также подтверждают то, что фон Фриш и Линдауэр подозревали о значении танцевальных диалектов. Это эволюционная адаптация к типичным дистанциям кормления пчел. Например, медоносные пчелы, которые регулярно летают на большие расстояния, не могут позволить себе сообщать эти расстояния в улье с помощью очень длинных виражей: на переполненном «танцполе» в улье другие пчелы будут испытывать трудности после таких марафонских виляний.

Вывод ученых заключается в том, что танцевальные диалекты пчел являются отличным примером того, как сложные формы поведения могут быть настроены как эволюционная адаптация к окружающей среде.