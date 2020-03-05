В Каменной Горке на месте сквера построили дома 4 5.03.2020, 14:07

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Как оправдываются чиновники?

Жители Каменной Горки отправили районным властям петицию. По проекту на углу улиц Люцинская и Колесникова должен был быть сквер, но там построили несколько многоэтажек. На петицию пришел интересный ответ, пишет the-village.me.

«Просим осуществить планы по благоустройству и озеленению парка отдыха для жителей микрорайона «Каменная горка 3». В изначальном плане микрорайона присутствовала парковая зона со стадионами и дорожками (расположенная в границах улиц Люцинская, Колесникова, Налибокская). Но по прошествии времени на этих местах лишь продолжают возводить жилые дома, урезая выделенную под зелёную зону территорию. Жители микрорайона продолжают топтать грязь и не имеют нормальных дорожек между жилыми домами и крупными торговыми центрами, хотя пешеходные связи были запланированы ещё в проекте по созданию микрорайона.

Мы также настаиваем на прекращении дальнейшего уплотнения микрорайона и запрете на проектирование и строительства в нём новых жилых домов. Акцентируем внимание, что микрорайон нуждается в контроле по осуществлению изначальных планов по озеленению, строительству спортивных объектов, школ, садов и мест отдыха для жителей микрорайона.»

Заместитель главы администрации Фрунзенского района Ирина Савицкая ответила минчанам, что «в границах территории по улице Налибокской запланировано строительство сквера площадью 8.2 га., на пересечении улиц Колесникова и Налибокской запланировано строительство спортивно-оздоровительного центра». Добавив, что уплотнение Каменной Горки «осуществляется в соответствии с детальным планом, который прошел все необходимые согласования».

А по поводу озеленения района пишет так: «В Минске заработал онлайн-проект по озеленению дворов «Зеленый двор вместе!» Акция «Зеленый двор вместе!» — крупнейшая программа озеленения в городе. Чтобы поучаствовать в озеленении своего двора, гражданину следует записаться на сайте. После этого будут сформированы списки желающих посадить деревья и кустарники на конкретных придомовых территориях, затем жителей пригласят заняться посадками».